MANIJAK MI USRED NOĆI UPAO U STAN, MOJI PSI SU ME SPASLI Žena preživela dramu pre 7 dana na Altini, vikao: "GORI MI STAN" (FOTO)

Žena M. A. (39) iz beogradskog naselja Altina, tvrdi da joj je manijak D. M. koji već godinu dana uznemirava devojke i žene koje žive u tom kraju, pre sedam dana upao u stan usred noći.

Jeziva scena, kako kaže, dogodila se 30. novembra u tri sata ujutru, kada je muškarac, kako nam je M. A. ispričala, nasilno upao u njen stan i neko vreme bio u hodniku, dok se ona nije probudila zahvaljujući svojim kućnim ljubimacima, koji su lajali na uljeza.

Bio je mrak

- Bilo je gluvo doba noći i spavala sam, a onda sam čula da moja tri psa laju. Onako bunovna pokušala sam da ih umirim, govoreći da samo neko prolazi pored naših vrata. Međutim, oni nisu prestajali, pa sam ipak ustala - kaže M. A. za Kurir:

- Ustala sam i videla čoveka u mom hodniku, bio je mrak i on mi je rekao: "Gori mi stan, gori mi stan, zovi taksi!". Ja u tom trenutku odlazim do sobe i uzimam telefon i krećem da zovem, ali sam se onda rasanila i pitala ga: "Kakav taksi, ako ti gori stan?". Tada sam počela da vičem na njega: "Pa, ti ni ne živiš ovde, šta radiš u mom stanu?! Izlazi, izlazi!".

ovo je manijak za koga žena tvrdi da joj je upao u stan foto: Privatna Arhiva

Naša sagovornica navodi da je u tom trenutku upalila i svetlo u hodniku, te da se tek tada zaledila.

- Vrata od stana su mi bila otvorena, a muškarac je stajao u hodiniku. Prepoznala sam ga, prepoznala sam da je to onaj isti manijak koji godinu dana unazad spopada devojke i žene u našem kraju. Uspela sam da ga isteram napolje i zaključala sam vrata - prepričava dramu koju je preživela naša sagovornica i dodaje:

- Pozvala sam odmah policiju i prijavila šta se sve dogodilo. Patrola je brzo došla i tada mi je rečeno da postoji mogućnost da nisam zaključala vrata, ali vidi se da su malo obijena. Svakako je strašno videti manijaka u svom hodniku.

Kako je dalje navela, nije mogla da miruje pa se setila da je to isti čovek koji godinu dana seje strah po beogradskom naselju Altina. - To je onaj isti čovek koji se pre godinu dana raspitivao za mene, tražio adresu i čak mi dolazio na vrata. Sećam se tada je zvonio, i pošto nisam tada bila sama oterali smo ga. Nažalost, ja nisam jedina, on je na taj način spopadao i druge devojke - kaže devojka:

- Znali smo da živi u jednom lokalnom hotelu i odlučila sam tu noć da odem i prijavim to i vlasnicima i da manijaku zapretim da ne sme više nikoga da napada i da nas ostavi na miru.

Suočila se s njim

Sama je hrabro otišla do hotela i srela se oči u oči sa manijakom koji joj je, kako tvrdi, bio u stanu.

- Tada sam mu svašta rekla, zaista i ne znam odakle mi tolika hrabrost za tako nešto. Sada kad razmišljam možda uopšte nije bilo pametno, ali u tom trenutku želela sam da se suočim s njim. Bila sam pod adrenalinom, istraumirala sam se - kaže ona i dodaje:

- Ne želim ovako nešto nikome, živim sama i vidite kako sam prošla, a ko zna šta bi mi uradio da nisam imala pse i da mu se nisam napadački suprotstavila?!

Inače, M. A. je uspela da fotografiše manijaka te kritične večeri. Kako nam je još rekla, policajci su pronašli D. M., a kako je utvrđeno da nije počinjeno krivično delo, on je samo upozoren.

Nije prvi put Isto se dogodilo i komšinici Kako nam je dalje devojka objasnila, manijaku D. M. ovo nije jedini upad u stan jer je isto uradio nekoliko dana pre drugoj devojci. - U razgovoru sa komšijama saznala sam da se isto dogodilo i jednoj devojci koja je slučaj isto prijavila policiji. Zaista je strašno da ne možemo ni psa da prošetamo, a da nemamo strah - navodi ona i dodaje da do njen dolaze razne informacije o manijaku koji joj je bio u stanu.

(Kurir.rs - B. T.)