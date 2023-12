KRENUO JE DO IZBORNOG ŠTABA I POGINUO! Prijatelj iz detinjstva stradalog Mikana očajan: Nikad nije pio, svi plaču za njim

"Čuo sam se njim oko 16,17 sati kad mi je rekao da ide do Šapca u izborni štab kako bi saznao rezultate izbora. Nakon dva sata on je poginuo", priča Vladimir Dimitrijević, prijatelj iz detinjstva nastradalog Mikana Panića (41) koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u selu Tabanovići kod Šapca.

U nesreći su učestvovala dva vozila - "reno klio" koji je vozio nastradali Mikan Panić (41) i "citroen ksara" u kojem su bili vozač i dva putnika. Jedan od putnika Branislav U. (68) nastradao je na licu mesta dok su vozač i drugi putnik zadobili teške telesne povrede.

Prema rečima Dimitrijevića, Mikan je tog dana bio na glasanju u Šapcu nakon čega je otišao kući u Tabanoviće da nešto završi. Potom se uputio nazad u Šabac u izborni štab kako bi saznao rezultate izbora.

Mikan Panić foto: Printscreen/Facebook

- On je poginuo na krivini na izlazu iz Tabanovića. Ne znam šta se dogodilo jer nisam bio sa njim u kolima, ali sumnjam da je preticao autobus na krivini jer on nikada nije vozio divljački - kaže on.

Dimitrijević otkriva da je Panić imao vozačku dozvolu od osamnaeste godine života i da do jučerašnjeg dana nije imao nijedan saobraćajni prekršaj.

- Nije istina da je bio u kafani. On nije pio alkohol. Ja mogu da se zakunem da obdukcija neće pokazati da je imao alkohola u krvi. Znam ga iz detinjstva, pa ko će bolje znati nego ja? Trenirao je 15 godina boks - kaže Dimitrijević.

"Ko god me nazove, plače"

Kako priča Dimitrijević, on od sinoć kada je saznao da mu najboljeg prijatelja više nema, ne može da spava.

- Ko god da me nazove, plače. Teško mi je što ga više nema. Nije imao problema ni sa kim. Nije konfliktna osoba. Prema svima je bio dobar - kaže on.

Prema njegovim rečima, Mikan je sa njim jedno vreme radio na građevini, a nedavno se zaposlio u jednoj firmi.

foto: Printscreen/Facebook

- Pre 20-ak dana se zaposlio u jednoj firmi gde je razvlačio kablove. Pre toga je radio građevinu sa mnom... - kaže on.

Automobil u potpunosti uništen

Saobraćajna nesreća se dogodila oko 18.30 na ulazu u selo Tabanovići. U sudaru su učestvovala dva vozila "reno klio" koji je vozio nastradali Mikan P. (41) i "citroen ksara" u kojem se nalazilo troje ljudi. Putnik iz "citroena" Branislav U. (68) nastradao je na licu mesta, dok su vozač i putnica iz vozila zadobili teške telesne povrede.

Nesreća se dogodila kada je Mikan P. zaobilazio autobus i direktno udario u vozilo "citroen ksara". "Citroen" se nakon sudara zapalio.

