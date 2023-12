POŠAO NA PROSLAVU A OTIŠAO U SMRT: Ovo je Nikola (21) koji je poginuo u jezivoj nesreći, majka i baka očajne NJIHOVE REČI LEDE KRV

Nikola T. (21) iz užičkog sela Gorjani stradao je nedaleko od svoje kuće, dok je pored magistralnog puta Užice-Požega, čekao svoju koleginicu.

Detalji ove nesreće utvrdiće se u toku istrage, a činjenica je, kako nam je potvrđeno od izvora bliskog istrazi, da je Nikola stradao kada je na njega naleteo automobil „ford fokus“ kojim je upravljala Branka Č. iz Užica, a koja je bila u preticanju.

foto: Z.G.

Nesreća se dogodila u utorak popodne.

- U sudaru su učestvovala vozila „ford fokus“, kojim je upravljala B. Č. i „opel astra“, koji je vozio V. J. Ono što je za sada sigurno utvrđeno jeste da je preticala vozilo, sudarila se sa drugim vozilom, a potom udarila mladića koji je bio pored puta. Da li je nastradalog pešaka udarila sa leđa utvrdiće se obdukcijom. Na žalost, mladić je od zadobijenih povreda preminuo u užičkoj bolnici – saznajemo od izvora bliskog istrazi. U kući porodice velika tuga. Velika je bol za izgubljenim sinom, unukom...

- Nikola je bio zlatno dete, bilo je mnogo dobro dete, sin... – kaže majka dok joj bol razdire dušu.

- Pošao je na proslavu u firmi u Čačak. Radio je u kladionici u Sevojnu, ali centrala firme je u Čačku i tamo je pošao. Spremio se lepo i tu pored puta je čekao koleginicu koja je trebala da naiđe sa kolima, pa da idu zajedno. Ali, ne ode... Ova žena koja ga je udarila vozila je brzo i preticala. Kada ga je udarila prošla je i stala. Izašao je komšija i pita je šta je to bilo, a ona kaže da je udarila nekog pešaka, da je ostao da leži dole u travi – kaže majka.

foto: Privatna arhiva

Baka Dobrila kroz suze priča da je ispratila Nikolu. - Spremio se lepo i pošao na proslavu u firmi. Nama je kuća blizu puta. On je izašao i otišao da čeka koleginicu. Nije prošlo mnogo vidim da se nešto dešava, vidim ona svetla od policijskih kola, čujem sirene hitne pomoći. Zovem Nikolu da ga pitam šta je to bilo, ali on se ne javlja. Zovem ga ponovo, ali ništa. Crna slutnja me je obuzela, jer nikada se nije desilo da mi se ne javi. Zove me drugi unuk i pita me što se Nikola ne javlja, jer ga je i on zvao – kaže baka Dobrila, koju je gorku istinu saznala ubrzo.

Meštani Gorjana pognute glave jedva prozbore po neku reč. Rekli bi oni dosta toga lepog o Nikoli, ali reči im zastaju u grlu.

- Nikola je bio anđeo. Bio je spreman da svima pomogne, voleo da se druži... – kažu komšije dok im reči zastaju u grlu i okreću glavu na drugu stranu da im ne bi videle suze u očima.

Još kažu da taj deo puta jako opasan za pešake, jer su bankine sa strane, a nema nikakve staze za pešake, dok je na putu isprekidana linija i vozači voze i preko 80 km na sat. Preko društvenih mreža su iskazali veliku bol za gubitkom jednog mladog života, a svi apeluju na nadležne da nađu rešenje kuda bi trebalo pešaci da se kreću.