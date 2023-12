POLICAJAC ZVICERU DAVAO UPUTSTVA ZA UBISTVO VOĐE ŠKALJARACA: Evo šta je Lazović savetovao šefu kavčana i kako DA DOĐE DO METE

Policajac Petar Lazović svojevremeno je učio vođu kavačkog klana kako da dođu glave Jovanu Vukotiću, sugerišući mu da obuku uniforme slične njegovom policijskom timu, da ga na taj način zaustave u saobraćaju, pa potom ubiju.

O tome je 24. septembra 2020. godine razgovarao sa Radojem Zvicerom. Zatim se telefonskim porukama hvali optuženom narkobosu iz Pljevalja Darku Šariću - šta je naučio šefa kavčana. Putem kriptovane aplikacije uhapšeni bezbednjak toga dana Zviceru poručuje:

“Ako imaš ekipu, nabavi dva crna BMW X5 2006. godište kad Šklempo (Vukotić) krene bliceve upalite, kontrola, pokidate, popalite, očistite sve, a mi neđe sednemo na kamere. Dok ukapiraju vi odoste. Kupite džeparice, majice, dukseve policija, fantomke”.

Nekoliko minuta kasnije svoj plan izlaže i Pljevljaku, kom objašnjava da je rekao Komiti - Zviceru, kako da najlakše dođe do svoje mete Vukotića, nazivajući ga tada starletom.

Vukotića nišanili više puta

“Za starletu sam rekao Komiti da nabavi dva BMW-a, stavi bliceve, momci da obuku džeparice, torbice, fantomke, dukseve policije. Kad krene presretnu ga - policija, otvaraj i tu ga ostave. Ja da budem neđe na kamere sa momcima, a oni zbog kola imaće duže šanse da pobegnu”, hvali se on.

Sada uhapšeni bezbednjak to je pisao nakon što je prethodno mesecima kavčanima otkrivao kretanje šefa škaljarskog kriminalnog klana, mesto boravka, ali i policijske planove u vezi s tim Kotoraninom.

foto: Prinstcreen

To je činio nakon što je Zvicer 30. jula 2020. godine insistirao na hitnosti i tražio da se ta likvidacija obavi do 1. septembra, a nekadašnji tajni agent Lazović obećavao mu je da čini sve kako bi Vukotiću ukinuo dodeljeno policijsko obezbeđenje. U to vreme apsolutni vođa organizovane kriminalne grupe škaljarski klan bio je prioritetna meta suprotstavljenog tabora. Uz pomoć “prljavih” policajaca kavčani su ga nišanili u spuškom zatvoru, na sahranama, ispred policijske stanice u Kotoru...

Ubijen u Instabulu Vukotić je ubijen u Istanbulu, 8. septembra 2022. godine dok je Jovan Jovanović nestao početkom novembra 2020. godine. Prvog su, kako piše u optužnici SDT-a, planirali da ubiju dok je boravio u spuškom Istražnom zatvoru, a drugog dok je bio u Kotoru

Tokom jedne sesije, Zvicer na čatu sa Lazovićem i odbeglim policajcem Ljubom Milovićem u leto 2020. godine poručuje da će nekog žrtvovati “samo da ga oderemo”... Lazović mu je tada objasnio da je Vukotić u strahu i da koristi dva blindirana automobila:

“Moramo pametno... Dve blinde ima. Crnu i sivu. Brate, rešio si mnogo veće hajduke, a ne ovu ženu”, piše on i danima šalje fotografije Vukotića, automobila koje koristi...

Nakon što Zvicer konstatuje da mu je Vukotić svojevremeno pucao na ženu i desetogodišnje dete, Lazović dodaje: “Za to ga treba zapaliti i puštit’ da sagori.”

“Moram ga rešiti kako mi oči u glavi stoje”, odgovara Zvicer.

Sad jače nego ikad

Sedam dana nakon što je 23. jula 2020. godine na Krfu ubijen visokopozicionirani škaljarac Alan Kožar, učesnici grupe na Skaju konstatuju da moraju da se paze, ali i da nikad jače udare na suprotstavljeni klan.

foto: Nemanja Nikolić, Ana Paunković

“Sad moramo jače nego ikad napasti. Svi dati doprinos, koliko nas ima. Da ih dotučemo”, kaže Milović sagovornicima.

Specijalno državno tužilaštvo u januaru je podiglo optužnicu protiv Radoja Zvicera, Milana Vujotića, Slobodana Kašćelana i još 14 osoba, zbog planiranja ubistva sada pokojnog Jovana Vukotića i Jovana Jovanovića. Članovima te grupe SDT je označilo i Dragana Kneževića, Gorana Vukčevića, Igora Terzića, Danila Bakića, Stevana Kraljevića, Radovana Mujovića, zatvorskog policajca Vladana Lučića, Filipa Kneževića i Ratka Živkovića. Među Zvicerovim plaćenicima za te poslove, po tvrdnjama tužilaštva bili su i jedan od najspremnijih vojnih specijalaca Borko Bešović, državni prvak u padobranstvu, vatrogasac-spasilac Saša Dragojević i Boris Pejović.

Terete ih da su Vukotića planirali da ubiju dok je bio u pritvoru u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, a Jovanovića dok je boravio u Kotoru u zgradi Pentagon. U drugom predmetu SDT tereti Petra Mujovića, da je po nalogu Zvicera i Slobodana Kašćelana trebalo da ubije Vukotića 31. jula 2020. u Baru, i to na sahrani njegovog kuma i vođe barske grupe Alana Kožara.

Vukotić je tri dana pre sahrane Kožara izašao iz pritvora pošto je zbog nedostatka dokaza oslobođen od optužbi da je pokušao ubistvo Miloša Radonjića i Vojina Stupara. Ovaj navodni plan je propao jer Vukotić nije dolazio na sahranu već je, kako se navodi u optužnici, boravio u kući porodice Kožar. Drugi plan po kojem je Mujović trebalo da ubije Vukotića je prilikom glasanja na parlamentarnim izborima 30. avgusta 2020. godine, međutim Vukotić nije došao na glasanje.

Mujović je prema navodima optužnice bio deo i trećeg plana ubistva Vukotića, koja nije uspela - u oktobru 2020. godine ispred zgrade kotorske policije, prema navodima istrage, trebalo je da puca u vođu škaljaraca. I o tom planu Lazović je pričao sa Zvicerom, kom se požalio da je Mujović priznao sve iste noći kada je uhapšen, a potom ga naučio da šalje advokata kako bi Nikšićaninu objasnili da treba da ćuti... Objasnio im je da je Mujović policijskim inspektorima rekao da mu je obećano pola miliona eura ako te noći ubije vođu škaljaraca.

Tokom noći Nikšićanin je promenio iskaz i odgovarao je samo zbog nedozvoljenog držanja oružja... Kotoranina je tada smrti spasio njegov telohranitelj Dragoljub Ćetković, koji je ispred policijske stanice razoružao Nikšićanina. Vukotić je ubijen u Istanbulu u septembru prošle godine, a tamošnji istražitelji sumnjiče 16 osoba da su po nalogu kavačkog klana učestvovali u toj likvidaciji. Zvicer i Milović u bjekstvu su, a Lazović je uhapšen 18. jula 2022. godine pod optužbom da je kao policijski službenik radio za mafiju, a ne protiv nje.

Kurir.rs/Vijesti

