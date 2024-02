PACOV MI JE UBIO BRATA, TOG DANA JE UBIO I POLA MENE! Potresno svedočenje na suđenju orkivljenom kuvaru! "I DALJE MI PRETI"

U Višem sudu u Beogradu nastavljeno je suđenje kuvaru Đuri Nikoliću koji se tereti da je 29. maja 2022. iz automatske puške ubio pilota Vuka Jolovića ispred svoje kuće u Jakovu, na kom su svedočila tri svedoka, među kojima i majka okrivljenog.

Podsetimo, sukob između porodica datira od ranije, a krvavom zločinu, navodno, prethodilo je to što je Vuk Jolović video snimak na kom je zabeleženo kako okrivljeni Đura Nikolić maltretira neko siroče i baca ga u Savu. Navodno, nakon što je Vuk Jolović video taj snimak sastao se sa okrivljenim "kako bi mu objasnio da ne sme tako da se ponaša". Sukob je eskalirao u ubistvo.

Na početku ročišta ispitan je svedok Lazar Jolović, rođeni brat ubijenog Vuka Jolovića.

ubijeni pilot vuk jolović foto: privatna arhiva

- Tog dana, 29. maja 2022. kada su mi ubili brata ubili su pola mene! Ubili su sve što sma voleo - rekao je na početku suđenja:

- Sećam se samo da smo nas četvorica bili u kolima i trenutak kada mi javljaju da mi je brat ubijen. Dolazim u tu ulicu gde vidim kako Đura i njegov otac Milan pakuju u kola duge ceve i kako on beži ka njivama. Toga se sećam, a ja sam se uplašio jer sam u kolima bio sa detetom, pa sam odmah otišao kući, ostavio dete i otišao u Urgentni centar, gde smo kasnije saznali da je moj brat umro.

Kako je potom naveo, čuo je "da mu okrivljeni i dalje preti i da će brzo izaći iz zatvora, jer ima veze".

- Pacov, kako zovu okrivljenog, nameračio se na moju kući, na moju porodicu i to nakon što se pre nekoliko godina hvalio kako se zabavlja sa našom bratanicom koja je tada imala 13 godina - naveo je Lazar i dodao:

okrivljeni đura nikolić foto: Privatna Arhiva

- Đura nam preti i hvali se kako će i mene preseći napola kao što je to uradio i sa mojim bratom.

Dok je Lazar svedočio, okrivljeni je sve vreme zapisivao, a potom mu se obratio sa nekoliko pitanja.

- Da li se sećaš da ste me zvali sedam dana ranije da dođem u kladionicu i pretili mi da ćete me ubiti, da ćete mi majku silovati, kao i da neću kročiti više u Jakovo? - pitao je okrivljeni svedoka, koju mu je odgovorao da laže i da njegova pitanja nisu na mestu.

Đura Nikolić je u tom ispitivanju otkrio da su ga mesec dana pre zločina, Miloš Mihajlović, kao i Lazar i Vuk Jolović, tukli u Miloševoj kući tako što su ga skinuli u gaće.

Nakon njega za govornicu je stao svedok Srđan Majdanac, koji je detaljno opisao kako je proveo poslednji dan sa ubijenim i šta se sve dogodilo.

rafalna paljba ispred kuće u jakovu foto: Kurir, Facebook

- Tog dana sam došao na slavlje u kuću u kojoj se udala Vukova sestra koja je tih dana trebala da se porodi. Došao sam malo kasnije, a onda sam video da Lazar i Vuk gledaju neki snimak na kome Đura Nikolić maltretira neko siroče, a neko od njih ga je potom i pozvao da dođe, što je ovaj i uradio. Đura je došao sam i nas trojica smo seli u kola, Vuk i on su se gurkali, ali ništa više od toga, Lazar i ja smo izašli i Lazar je tada dobacio Đuri: "Ne mogu više da te slušam, samo idi!" - rekao je za govornicom svedok i dodao:

- Ubrzo je Vukova majka došla i rekla mi: "Vidi Lazar trči tamo, šta se dešava". Ja sam ostao tu, bio sam u dvorištu. Sukob se smirio i nakon toga je došao Milan, Đurin otac i pitao ko mu je tukao sina. Vuk je ustao i rekao "da ga je on tukao, tačnije nisam ga dirao, želeći da mu objasni da ne treba da maltretira slabije". Tada je Milan prvi udario Vuka i tada su se gurkali, ali je Milan otišao.

Kako je potom svedok Srđan Majdanac ispričao, oni su ubrzo krenuli ka gradu, a Milan i Vuk su jedan drugom dobacivali iz kola.

uništen automobil nakon rafalne paljbe foto: Kurir

- Tada smo se dogovorili da idemo do grada, gledao sam u retrovizor i nisam ga video, zvao sam ga, ali mi se nije javljao. Zvao sam Lazara koji mi je rekao da je Vuk krenuo odmah iza mene, kao i da zovem Miloša. Pozovem ga i on mi kaže: "Upucali su Vuka!", pitam "jel živ" on mi kaže "mislim da nije" - rekao je svedok i dodao da je tada morao da stane kako bi došao sebi, a potom je jurio u zemunsku bolnicu, pa u Urgentni centar gde su im kasnije saopštili da je preminuo.

- Mi nismo ubice! Mi smo samo momci koji su nekad znali muški da se potuku, a ne da ubijamo. Mi nismo nasilnici i ubice.

Sunčica Vukomanović, majka okrivljenog detaljno je opisala kobni dan, nakon svedočenja drugog svedoka.

- Želim da izjavim saučešće porodici Jolović. Tog dana Đuru sam videla kada je došao s posla, izašao je iz kupatila i videla sam da mu je krvava glava, leđa, a imao je i posekotinu na stomaku, rekao je da ide da sapava. Nije želeo ništa da mi kaže. Ubrzo je sa drugim sinom otišao iz kuće, pa su se opet vratili - navodi Sunčica:

ulica u kojoj se dogodilo ubistvo foto: Kurir

- Čula sam galamu, viku i tada me je Đura uhvatio za ruku i odveo na tavan i rekao da tu ostanem. Međutim, nisam ostala mirna jer sam kroz prozor videla da neki čovek tuče mog sina Nikolu. Tada sam krenula dole, a na stepenicama sam čula pucnje.

Kako je potom u svom svedočenju rekla, ima strah da uopšte izlazi ili dolazi u svoju kuću.

- Kada sam sišla dole videla sam Đuru kako stoji kod svog "golfa" i drži pušku koju do sada nisam videla. Videla sam tog čoveka da je upucan, a moj sin Nikola mu pomaže. Potom sam čula kola i Đura je otišao, nisam ga više videla, tek u zatvoru - navela je ona i dodala da se plaši za svoju bezbednost jer je porodica oštećenog nakon 40 dana napravila nadgrobni spomenik na mestu gde je ubijen.

Sledeće ročište zakazano je za 28. marta kada se očekuje da će svedočiti majka ubijenog Vuka Jolovića i još jedan svedok.

Bonus video:

01:28 BRAT ŽRTAVA OTKRIVA JEZIVE DETALJE O UBICI IZ MLADENOVCA: Njegova porodica se STALNO IŽIVLJAVALA, pucao je još kao dete!