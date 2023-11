"ĐURU SU MALTRETIRALI TRI GODINE" Brat okrivljenog za ubistvo u Jakovu izneo NOVE DETALJE: Toliko su ga tukli da se UNEREDIO!

"Mog brata Đuru tri godine su braća Vuk i Lazar Jolović i njihov brat Miloš Mihajlović Kole fizički i psihički maltretirali, kad god su za to imali priliku. Tog dana oko 4 časa Đura je ušao u moju sobu bez majice i rekao mi da su ga prebili Vuk i Lazar i neko treći. Imao je masnice po sebi i posekotinu po stomaku"

Ovo je na današnjem suđenju Đuri Nikoliću za ubistvo Vuka Jolovića 29. maja 2022. godine u Jakovu, svedočeći rekao njegov rođeni brat Nikola. On je kazao da su Đuru namamili da dođe da se vide, a onda su ušli u njegov auto i počeli da ga udaraju.

- Uspeo je da pobegne u "Klub S" i zatražio je pomoć, ali su i oni za njim ušli i nastavili tu da ga tuku. Toliko su ga udarali da se bukvalno uneredio u gaće. Došao je nekako kući, a auto je ostao tamo, pa smo išli kod mog kuma Saše da vidimo kako da dođemo do auta. Đuri je tada od Vuka ili Lazara stigla preteća poruka, koja je još u njegovom telefonu. Kada smo se vratili kući, auto je bio ispred i unutra smo našli ključeve - ispričao je Nikola Nikolić. - Đuru je bolela glava, a ja sam opet otišao kod kuma. Brat me je tamo zvao i rekao dođi brzo, došli su nam kući.

Nikola kaže da kad je ušao u dvorište čuo je buku i galamu u kući i onda video kako Vuk izleće iz njihove kuće:

- Psovao je pobiću vas sve, onda se zaleteo na mene i pesnicama me udarao u glavu, a ja sam se povlačio unazad i štitio rukama glavu. On je bio kao da nema razuma, samo da me što više povredi. Pao sam na zemlju, a Vuk me je šutirao. Mislio sam da će da me ubije i smogao sam snage da ustanem i bežim ka kući. Tada sam čuo rafalnu paljbu, okrenuo se i video Vuka kako leži na zemlji. Đura je bio tu u gaćama. Pritrčao sam Vuku i pitao ga, "što ste nam došli u kuću", a on je odgovorio "jebi ga". Đure se više ne sećam, samo da sam zvao Koleta da dođe da Vuka nosimo u auto. On je prišao posle dva minuta, a onda i moj kum Saša, pa smo ga ubacili u Koletov džip i on ga je odvezao. Ja sam pritrčao mami, kojoj nije bilo dobro.

Nikola je ispričao i da je za braću Jolović prvi put čuo kada je otišao kod druga Aleksandra Jovanovića i video da je sav u masnicama.

- Rekao mi je da su ga prebili Vuk i Lazar Jolović. On je bio priveden u polciju i rekao im je da oni prodaju drogu. Njih dvojica su to saznali i prijateljski ga pozvali da se vide i razgovaraju, pa su ga odveli na Savu i tamo prebili. Zvao sam ga posle ovog slučaja sa mojim bratom i pitao da li hoće da svedoči. On je pristao i dao mi je dve fotografije. Miloš je iz policije uzeo tu izjavu, zvao Aleksandra i rekao mu da će mu ubiti porodicu, ako išta ispriča.

KOLE SVEDOČI DRUGI PUT

Miloš Mihajlović, u Jakovu poznat kao Kole, bio je sa Vukom Jolovićem tog dana u dvorištu Nikolića i dobio je status oštećenog svedoka. On je juče na suđenje doveden iz pritvora, jer je pre nekoliko dana uhapšen zbog optužbi za iznudu. U sudnicu je na saslušanje ušao sav zadihan i rekao sudiji da se ne oseća dobro.

- Danas nisam psihički stabilan i mislim da neću sudu biti od koristi. Vidite odakle dolazim, moram da se smirim i dođem sebi za koji dan - rekao je Mihajlović, pa mu je odboreno da ne svedči danas, već drugi put.

