UHAPŠEN KLJUČNI SVEDOK UBISTVA U JAKOVU! Brat ubijenog pilota "pao" zbog iznude, u CZ-u sreo KUVARA ĐURU

Suđenje Đuri Nikoliću za ubistvo Vuka Jolovića u Jakovu 29. maja prošle godine odloženo je danas u Višem sudu u Beogradu jer se nije pojavio nijedan svedok koji je bio pozvan na današnje ročište.

Kao razlog što se svedoci nisu pojavili, svi iz porodice ubijenog Jolovića, navodi se njihova bolest. Međutim, jedan od svedoka koji se nije pojavio, Miloš Mihajlović, uhapšen je prekjuče zbog krivičnog dela iznuda.

- Dok sam juče bio u poseti svom klijentu (okrivljenom Đuri Nikoliću) u Centralnom zatvoru sreo sam Mihajlovića. Pitao sam Đuru je l to on i on mi je rekao da jeste - objasnio je Nikolićev branilac i dodao:

- Kasnije sam saznao da je prekjuče uhapšen zbog krivičnog dela iznuda.

Sudija je konstatovala ovu izjavu braniona, nakon čega se za reč javio i okrivljeni Nikolić koji je potvrdio da je sreo Mihajlovića u pritvoru i da ga je prepoznao.

Rođaci

Mihajlović je inače bio sa Jolović kada je ubijen i jedan od glavnih svedoka ovog ubistva, a okrivljeni Nikolić ga je pominjao i dok je iznosio odbranu.

Ispričao je tada da je trpeo maltretiranje od strane Vuka Jolovića, njegovog rođenog brata Lazara i rođaka, brata od ujaka, Miloša Mihajlovića zvanog Kole.

Kako je naveo, sve je počelo pre tri godine kada se na folkloru zbližio sa Koletovom rođakom, što ovome nije bilo po volji pa je na sve načine pokušavao da ih razdvoji.

- Govorio mi je najružnije reči, smatrao me je gnjidom. Kod nas se znalo da ko se njima suprotstavi neće dobro proći. Jednog mog prijatelja su silovali drškom od metle. Svi znaju kakvi su i šta rade u Jakovu. Kole govori da ima zaštitu i tako se i ponaša - tvrdio je na suđenju Nikolić.

Motiv

Zbog odsustva svedoka današnje suđenje je odloženo, a naredno je zakazano sa sutra kada će biti ispitali drugi pozvani svedoci.

Nikolić je, da podsetimo, u dvorištu svoje kuće u Jakovu, iz automatske puške, upucao Jolovića nakon verbalne rasprave. On je pred sudom priznao krivično delo ubistvo i objasnio motiv.

- On je tada ispričao da je ranije kobnog dana prebijen od strane Jolovića i da ga se plašio jer je imao mnogo problema sa njim - podseća izvor Kurira i dodaje:

- Tada je ispričao i da su ga jednom prilikom toliko tukli da se uneredio.

