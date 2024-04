"ZOVE ME 100 PUTA DNEVNO SA 70 BROJEVA I PRETI MI! ŽELIM DA PRESTANE" Beograđanka opisala torturu bivšeg partnera! EVO ČIJI JE SIN

"Živim u strahu zbog čoveka koji me zove 100 puta dnevno, preti i proganja me! Želim samo svoju slobodu, a ne da preživljavam teror svaki dan od bivšeg partnera sa kojim nisam u vezi već šest meseci, a koji uznemirava mene i moju porodicu"

Ovim rečima za Kurir počinje svoju ispovest G. V. (31) koju, kako kaže, već mesecima proganja bivši dečko Filip Pejović (33), inače sin ubijenog Luke Pejovića nekadašnjeg pripadnika Jedinice za specijalne operacije (JSO).

Filip Pejović foto: Privatna Arhiva

Raskinuli u oktobru

G. V. je, kako kaže, bila u emotivnoj vezi sa Filipom do oktobra 2023, a kako nam je ispričala, od tada do danas trpi svakodnevnu torturu. Ona kaže da je bivši nekontolisano poziva telefonom i šalje poruke, pa i one preteće, uznemirujuće i uvredljive.

- Blokirala sam svaki broj sa kog me je pozivao, a bilo ih je oko 70. Koristio je i brojeve članova svoje porodice, napravio bezbroj lažnih profila na društvrnim mrežama, samo da bi me uznemiravao. Plašim se i želim da sve ovo što pre prestane - kaže G. V.

Ona dodaje i da se pakao kroz koji prolazi mesecima ne ogleda samo u bezbroj poziva i poruka, već i u tome što je Pejović prati i čeka posle posla, a u svemu je, kako kaže, otišao i korak dalje.

G.V. foto: Privatna arhiva

- Usred noći, u tri ujutru, naručivao je picu na moju kućnu adresu gde mi stanuju i roditelji. Pošto zna da sam radila u jednoj rent-a-kar agenciji, pravio je lažne rezervacije automobila, samo da bih morala da čekam četiri sata posle radnog vremena, a onda se niko ne pojavi - opisuje torturu naša sagovornica.

Kako kaže, prijavila je slučaj policiji 14. marta i dala dve izjave, a obavešteno je i Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal.

- Prijavila sam sve, dala sve poruke koje su mi stizale. Opisala sam kroz šta sve prolazim, a cilj mi je da to prestane - kaže nam G. V.

Prema njenim rečima, dodatno je uplašena jer Filip već ima dosije u policiji, a i sama je, kako kaže, doživela nasilje dok su bili u vezi.

Iščekuje reakciju

- Ne osećam se nimalo sigurno, znam da nisu prazne pretnje u pitanju. Za samo jedno jutro ja imam po 30 propuštenih poziva. Zna gde radim i gde živim - kaže ona i dodaje:

- Od kada sam prijavila policiji ja iščekujem reakciju, ali do sada nisam dobila nikakv odgovor. Znam da je on od 9. aprila upoznat sa prijavom jer sam dobila mejl sa lažne adrese u kom piše: "Ladno si me prijavila, izdajice".

G. V. ističe da je dodatno uplašena jer je on potpuno slobodan, a zna da ga je prijavila policiji.

- Moja porodica i prijatelji ga stalo viđaju, živimo u istom delu grada. Želim samo da se sve ovo završi, da ne moram da se okrećem za sobom - zaključuje.

Redakcija Kurira je pokušala da stupi u kontakt sa Filipom Pejović, ali se nije odazivao na brojeve poznate našoj redakciji.

Bomba i batine Napadi na Pejovića Filip Pejović postao je poznat javnosti kada mu je 2008. godine ispred stana na Novom Beogradu gde je živeo sa majkom i sestrom postavljena bomba, koja je eksplodirala kad je njegova majka otvorila vrata stana. Filip je tada ostao nepovređen jer je, navodno, spavao u svojoj sobi. - Njegova majka i sestra bile su povređene, ali srećom nisu bile u životnoj opasnosti. Još jedan incident vezan je za Pejovića, a dogodio se posle svedočenja o naopadu bombom, kada su ga četvorica mladića pretukla ispred Palate pravde - podseća izvor.

Otac mu ubijen Ko je bio Luka Pejović Filipov otac Luka Pejović ubijen je 5. decembra 2000. u sačekuši na Topčiderskom brdu u Beogradu. Na njega i njegovog prijatelja Radula Kasalicu nepoznati napadač je pucao dok su izlazili iz "mercedesa". Luka Pejović Pejović je ranjen pokušao da pobegne, ali nije uspeo i pao je na haubu parkiranog automobila, a ubica je prišao i ispalio mu još dva hica u glavu. Ime Luke Pejovića pominjalo se i na suđenju za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Naime, Ćuruvijina udovica Branka Prpa na jednom od ročišta rekla je da je posle ubistva videla sliku Luke Pejovića u novinama i da joj on najviše liči na čoveka koji je 11. aprila 1999. pucao u Slavka.