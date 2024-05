"U ŠOKU SMO, UMRLA NAM JE PRED OČIMA" Komšija o smrti majke ubice Danke Ilić: Do poslednjeg dana ponavljala SAMO JEDNU STVAR

Svetlana Dragijević iz sela Zlot, majka Dejana Dragijevića koji je sa kolegom iz JKP "Vodovod" Bor, osumnjičen za ubistvo Danke Ilić preminula je danas u svom selu, u komšijskoj kući kod porodice Todorović.

Svetlani se slošilo dok je pila kafu sa komšinicom kojoj je bilo žao da Svetlana bude sama u kući gde je niko nije posećivao, osim svega nekoliko suseda, otkada su joj uhapšeni sinovi i muž zbog ubistva deteta.

Komšija kod kojeg je preminula u kući potvrdio je da se to desilo, te da je u šoku kao i kompletna njegova porodica.

foto: Nemanja Nikolić, Facebook

- Da, Svetlana je umrla u mojoj kući, na mom krevetu. Bilo je strašno. Sada nam je puna kuća policije i ostalih. Utvrđuju se činjenice koje moraju jer je i nesrećna žena bila pod istragom. Užasno nam je sve ovo i u šoku smo, pogotovo što imamo i bebu u kući - rekao je komšija Todorović.

Svetlana Dragijević inače lošeg zdravstvenog stanja zapala je u depresiju i kompletno zdravlje joj se narušilo kada joj je mlađi sin Dalibor preminuo 7. aprila u pritvoru. Sekirala se što je njena kompletna kuća osramoćena i što je sama ostala u domaćinstvu.

- Izjedala se govoreći kako to da im se desi, kao da je neko bacio kletvu na njih. Nije mogla da poveruje da je njen stariji sin zajedno sa kolegom, kolima udario dete, a potom ga udavio kao i da su njen suprug Radoslav Rade i sin Dalibor uhapšeni kao saučesnici Dejanu u prikrivanju zločina, odnosno skrivanju Dankinih ostataka. Znala je da su i Dejan i Rade bolesni i stalno je govorila da je gotovo sa njenom porodicom i da zna da ni njih dvojica neće izaći živi iz pritvora. Ponavljala je da oni nisu krivi i bukvalno do smrti to je govorila jadikujući nad sudbinom - ispričala je komšinica Dragijevića. Ona svedoči da su komšije poslednjih mesec dana uglavnom bežale od Svetlane i okretale glavu zgrožene saznanjem da su porodično počinili tako stravičan zločin.

foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Podsetimo, telo male Danke Ilić koja je nestala 26. marta sa imanja ujčevine svoje majke Ivane Ilić u Brestovačkom Polju, do sada nije pronađeno, uprkos opsežnim pretragama, a istraga zločina je u toku.

Kurir.rs/Republika