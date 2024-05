NEDOSTATAK BIOLOŠKIH TRAGOVA MALE DANKE UKAZUJE NA JEDNO Jovanović: Promaklo nam je nešto sitno što sada stvara veliku konfuzuju

Pojavili su se novi svedoci u slučaju ubistva male Danke, i možda probudili novu nadu da će se u ovom slučaju otići korak dalje. Završeno je i psihijatrijsko veštačenje osumnjičenih.

Igor Jurić iz Centra za nestalu i zlostavljanu decu rekao je nedavno za jednu televiziju, da dok se telo male Danke Ilić ne pronađe i dok ne bude nekog ključnog dokaza da je devojčica ubijena, porodica neće to voditi kao konačni ishod.

Ovim povodom u emisiji Puls Srbije gostovali su Blažo Marković, predsednik Sindikata policijskih starešina Srbije i predsednik pokreta Novi ljudi- nova snaga Srbije" i Maja Jovanović, Generalni sekretar „IBSSA-Biroa za borbu protiv trgovine ljudima“.

- Od samog početka pratili smo situaciju kroz spektar različitih informacija i sturčnih nalaza. Najvažnije su naravno informacija iz MUPa. Ja bih sve to nazvala jednom konfuzijom zbog toliko nelogičnosti koje su pratile ovaj slučaj i mislim da je nama promaklo nešto sitno što je tada napravilo blagu, a sada već veliku konfuziju - rekla je Jovanović i dodala:

- Nemoguće da niko ništa nije video niti čuo. Apelovali smo na ljude da kažu sve što znaju. Sada se to već i dešava. Možemo očekivati još odgovora i još informacija od ljudi koji u početku nisu umali hrabrosti niti znali šta i kako. Apsolutno verujem da će biti još informacija. Treba podsetiti da imamo informaciju da nisu nađeni biološki tragovi devojčice u kolima, a biološki tragovi nisu samo kapi krvi već i tečnosti iz nosa i usta. To da ih nema je veoma važna informacija.

Marković je podsetio na svoje ranije sumnje da se radi o slučaju lažnog prijavljivanja krivičnog dela.

- Kad se sve to pojavilo bilo mi je jako teško da govorm na tu temu, ali sam smogao snage da kažem "nema tela nema dela". Onda su mi advokati govorili da je to američka priča, a to je ključna priča na osnovu koje postoji mogućnost da je Danka možda i živa. Čekali smo biološke tragove, sada ćemo videti šta će da se dešava. Što se tiče svedoka znam da je jedan od njih preminuo. Bilo mi je sumnjivo da se ne zna gde je telo - rekao je Marković i dodao:

- I samo to što biološki tragovi nisu pronađeni to se već kreće koracima unazad. Ne govorim to zarad neke spektakularnosti, ali ono što treba da zaključimo da to već klizi u lažno prijavljivanje zločina i to je gotovo sigurno. Ako nema bioloških tragova ili je lažno prijavljivanje ili ako nema dokaza trebalo bi da puste tu dvojcu koji su u pritvoru.

Kurir.rs

