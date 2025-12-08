Slušaj vest

Naime, Brajan je 1. januara 2023. godine pretraživao "da li FBI može da vidi kada je koristio telefon", a istog tog dana ostavio je decu bebisiterki, a potom, kako se vidi iz policijskog izveštaja, otišao da kupi čitav arsenal jezivih stvari poput hidrogena, zaštitnog odela, čekića i drugih sredstava za čišćenje.

Pretrage, koje su vlasti izvlačile iz laptopa Brajana Volša, ključni su dokazi u slučaju bez tela.

Prvo tražio kako da se reši tela

Pretrage su počele neposredno pre 5 sati ujutru 1. januara 2023. godine, nekoliko sati nakon što je par proslavio praznik sa prijateljem u svom domu južno od Bostona.

Prema svedočenju policajca koji je pregledao podatke, u 4.52 ujutru ovaj termin je ukucan u Gugl na računaru Brajana Volša: „najbolji načini za rešavanje tela“.

Usledio je čitav spisak a sve je trajalo tri dana - tražene su informacije o telima i rasparčavanju, čišćenju mesta zločina i odlaganju računara.

Brajan Volš se prošlog meseca izjasnio krivim za ometanje policijske istrage i nepravilan prevoz tela. Optužen je za ubistvo prvog stepena.

U svojoj uvodnoj reči prošlog ponedeljka, advokat Brajana Volša rekao je da je Ana Volš preminula iznenadnom i neočekivanom smrću.

Opisao je internet potragu svog klijenta za mračnim informacijama kao frenetičnu i tragičnu reakciju dok se „borio sa činjenicom da je Ana mrtva“.

Advokat, Lari Tipton, priznao je da je Brajan Volš lagao vlastima o tome šta se dogodilo sa Anom Volš — rekao je policiji da je nestala nakon što je otputovala u Vašington zbog hitne službe 1. januara ujutru — ali je rekao da Brajan Volš „nikada nije pomislio da ubije Anu“.

Rekao je da je njegov klijent zaključio da niko ne bi poverovao da je njegova žena „jednog minuta živa, a sledećeg mrtva“.

Tužioci tvrde da je ubistvo motivisano novcem - Brajan Volš je bio jedini korisnik polise životnog osiguranja svoje supruge od 2,7 miliona dolara - i da je verovao da ona ima drugog.

Pozvao bebisiterku da čuva decu, dok on obavlja svoje "poslove"

Bebisiterka je trebalo da dođe da čuva decu dok Brajan i Ana idu na ručak, međutim, Brajan joj je rekao oko 12 sati da su se planovi promenili i da je Ana morala da ide u Vašington.

Kako se dalje navodi u zapisnicima policije, on je počeo da pretražuje:

Šta izbeljivač radi mrtvom telu?

Želite da se izvučete za ubistvo? Evo koji deterdžent da koristite

Da li je bolje baciti ili oprati odeću sa mesta zločina?

Kako koristiti hidrogen na flekama od krvi?

Kako ukloniti fleke od krvi hidrogenom?

Da li treba da koristim hidrogen na flekama od krvi na betonu?

Šta se dešava ako stavite delove tela u amonijak?

Da li FBI može da vidi kada ste i kako koristili telefon?

Da li mašina za pranje sudova čisti krv?

Kupio kofe, makaze, testeru, čekić...

Nakon toga, oko 15 sati, bebisiterka je došla i preuzela decu kako bi Brajan obavio "poslove".

Kako se dalje navodi u zapisnicima, Brajan je otišao u kupovinu i kupio: nekoliko kofa od 18 litara, testeru sa visokim naponom, 48 frotirnih peškira, tesarski čekić, zaštitno odelo koje pokriva celo telo, navlake za obuću, mopove, metalne makaze, 200 jednokratnih krpa, kese za smeće, sapun za drvo i druge proizvode za čišćenje.

Nakon toga odlazi u drugi market gde kupuje 13 različitih vrsta hidrogena.

Brajan zatim kupuje tri kanistera amonijaka od litar.

Na posletku, oko 20.30 vraća se kući.

Bebisiterka je u razgovoru sa policijom posvedočila da su zamenjeni tepisi u donjem delu kuće, kao i kanta za smeće. Volš je, kako su pokazali snimci sa nadzornih kamera, bacao kese za đubre u kontejnere.

Ko je bila Beograđanka Ana

Podsetimo, Brajan Volš je optužen da je u januaru 2023. godine ubio i raskomadao svoju suprugu, Anu Volš, rodom iz Srbije, majku troje dece i uspešnu agentkinju za nekretnine koja je radila u Vašingtonu.

Ana je nestala na sam doček Nove godine, 1. januara 2023, a prijavljena je kao nestala nekoliko dana kasnije. Njeno telo nikada nije pronađeno.

Neposredno pre Aninog nestanka, Brajan Volš je, prema navodima tužilaštva, angažovao privatnog detektiva jer je sumnjao da ga supruga vara. Njihov brak je već bio u krizi zbog njegovih pravnih problema koji nisu bili povezani sa ovim slučajem.

Volš je u to vreme bio u kućnom pritvoru, čekajući izricanje presude zbog prodaje falsifikovanih slika Endija Vorhola.

Šta je sve pretraživao Brajan Volš

Prema svedočenju policajca države Masačusets, Nikolasa Gvarina, većina internet pretraga sa računara Brajana Volša obavljena je preko Gugla i Jahua. Među njima su:

4:55 1. januara: „Posle koliko dugo će telo početi da miriše.“

9:35 pre podne, 1. januar: „Da li se identifikacija može izvršiti na osnovu delimičnih ljudskih ostataka?“

11:50 pre podne, 1. januar: „Mogu li da koristim izbeljivač da očistim drvene podove od mrlja od krvi?“

12:10 popodne 1. januara: „Šta izbeljivač radi sa telom.“

13:43 1. januara: „Da li FBI može da utvrdi kada ste pristupili svom telefonu?“

12:27 popodne 2. januara: „Kako seći telo.“

13:12 2. januara: „Možete li identifikovati telo sa polomljenim zubima.“

13:12 3. januara: „Da li se telo može razgraditi u plastičnoj kesi?“

19:30 3. januara: „Može li policija da dobije vašu istoriju pretrage bez vašeg računara.“

Dva videa na istu temu su pregledana na Jutjubu, rekao je Gvarino. Veb stranica pregledana 1. januara pod nazivom „6 načina za rešavanje tela“ potiče sa veb stranice pod nazivom „murdermurdermurder.com“, rekao je Gvarino.