U beogradskom naselju Voždovac, tokom noći, dogodio se incident u kojem su zapaljena dva luksuzna putnička automobila– "rendž rover" i BMW.

Samo zahvaljujući brzoj reakciji očevica sprečena je veća materijalna šteta i širenje vatre na druga vozila.

Prema nekim informacijama, nepoznata osoba je zapaljivu tečnost bacila na oba vozila. Požar je izbio na oba vozila, a srećom, jedan od svedoka je uspeo da ga ugasi pre dolaska vatrogasnih ekipa, čime je izbegnuto dalje širenje plamena.

Vlasnica jednog od zapaljenih luksuznih automobila, stranih registarskih tablica, je žena H.Ć. (46), a drugog poznata privatna firma.

O ovom slučaju odmah su obavešteni policija i nadležno tužilaštvo, koje je pokrenulo istragu.

Trenutno se radi na utvrđivanju svih okolnosti događaja i identifikaciji piromana.

Motiv napada za sada nije poznat.

(Kurir.rs/Telegraf)

