U ranim jutarnjim časovima, oko 5 sati, došlo je do eksplozije u poznatom restoranu na Bežanijskoj kosi.

Prema prvim informacijama, u incidentu je pričinjena manja materijalna šteta, a povređenih nije bilo.

Prema nezvaničnim izjavama zaposlenih, uzrok incidenta je tehnički kvar.

- Tokom noći je eksplodirao eksterni punjač koji je ostao priključen na mrežu, što je izazvao manju detonaciju i požar - navodi jedan od radnika lokala.

Incident ili podmetnut požar?

S druge strane, prema prvim, nezvaničnim informacijama, sumnja se da su dvojica nepoznatih muškaraca namerno izazvala požar i pobegla u nepoznatom pravcu neposredno pre dolaska hitnih službi.

Na mesto događaja brzo su izašle vatrogasne ekipe koje su lokalizovale požar, kao i pripadnici policije. O svemu je obavešteno i nadležno tužilaštvo.

Nezvanično, policija preuzima snimke sa objekta i okolnih zgrada kako bi se utvrdilo kretanje sumnjivih lica. Forenzičari će utvrditi da li su tragovi na licu mesta karakteristični za eksploziju litijumske baterije ili za upotrebu zapaljivih tečnosti (tzv. "molotovljev koktel").

Istraga koja je u toku trebalo bi da potvrdi da li je reč o bizarnom incidentu sa punjačem ili o ciljanom napadu na ovaj poznati beogradski ugostiteljski objekat.