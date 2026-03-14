ODJEKUJU DETONACIJE NA NOVOM BEOGRADU! Čuveni splav zahvatila BUKTINJA, velika drama na Savskom nasipu: Vatrogascima gašenje otežava vetar! (VIDEO)
Čuveni splav na Savskom nasipu u potpunosti je izgoreo u požaru koji je izbio večeras oko 21 sat u ulici Dr Ivana Ribara.
Vatrogasci su uspeli da spreče da se vatra proširi i trenutno rade na dogašavanju.
Splav, poznat po živoj narodnoj muzici, koji je inače prethodno bio izvučen na kopno, prema prvim informacijama nije radio duže vreme i na njemu nije bilo ljudi.
Očevici navode da je tokom požara odjeknulo i nekoliko detonacija. Policija je trenutno blokirale sve prilaze mestu požara.
- Ostali splavovi se nalaze stotinak metara nizvodno tako da nije bilo opasnosti da ih vatra zahvati - navodi jedan očevidac i dodaje da je velika opasnost bila da vatra ne zahvati okolno raastinje.
Na intervenciјi je angažovano sedam pripadnika Vatrogasno-spasilačke јedinice Novi Beograd sa dva vozila.
