Čuveni splav na Savskom nasipu u potpunosti je izgoreo u požaru koji je izbio večeras oko 21 sat u ulici Dr Ivana Ribara.

Vatrogasci su uspeli da spreče da se vatra proširi i trenutno rade na dogašavanju.

Splav, poznat po živoj narodnoj muzici, koji je inače prethodno bio izvučen na kopno, prema prvim informacijama nije radio duže vreme i na njemu nije bilo ljudi.

Očevici navode da je tokom požara odjeknulo i nekoliko detonacija. Policija je trenutno blokirale sve prilaze mestu požara.

- Ostali splavovi se nalaze stotinak metara nizvodno tako da nije bilo opasnosti da ih vatra zahvati - navodi jedan očevidac i dodaje da je velika opasnost bila da vatra ne zahvati okolno raastinje.

Na intervenciјi je angažovano sedam pripadnika Vatrogasno-spasilačke јedinice Novi Beograd sa dva vozila.

Ne propustiteHronikaVELIKI POŽAR NA NOVOM BEOGRADU, VATRA "PROGUTALA" OBJEKAT! Buktinja u ovom bloku, veliki broj vatrogasaca na terenu: Požar vidljiv sa velike daljine! (VIDEO)
Severna MakedonijaSEĆANJE NA 63 ŽRTVE POŽARA U KOČANIMA - KADA JE CELA SEVERNA MAKEDONIJA STALA! Premijer uputio potresne reči uoči godišnjice jezive tragedije u diskoteci smrti
HronikaEKSPLOZIJA U POZNATOM RESTORANU U BEOGRADU! Drama na Bežanijskoj kosi: Podmetnut požar ili slučajni incident?
HronikaPROGOVORILE KOMŠIJE NASTRADALOG DEKE (79) U POŽARU KOD OBRENOVCA: Živeo je sam, nije imao nikoga...
