Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros oko 3 sata u Svetosavskoj ulici u Barajevu, a u kojoj je život izgubio Slobodan S. (21).
Tuga
DETALJI STRAVIČNE NESREĆE KOD BARAJEVA: Slobodan (21) izdahnuo na mestu posle sudara, u kolima sa njim bio brat
Slušaj vest
Do tragičnog udesa došlo je kada je vozač automobila izgubio kontrolu i udario u električni stub, nakon čega je na mestu preminuo, dok su vatrogasci, od siline udarca, morali njegovo telo da izvlaće iz vozila.
Kako se dalje saznaje, u kolima alfa romeo 147, prilikom saobraćajne nesreće bio je i Slobodanov brat, L.S. (20), a koji je teško povređen.
L.S. je prevezen sa teškim povredama u Urgentni centar.
Slike sa mesta nesreće u Barajevu u kojoj je poginuo mladić Foto: RTS Printscreen
Vidi galeriju
Za sada nije poznato ko je od njih dvojice bio za volanom.
Dve ekipe Hitne pomoći izašle su na mesto nesreće.
O svemu je obavešteno Tužilaštvo i policija.
(Kurir.rs/Telegraf)
Reaguj
1