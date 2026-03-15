Do tragičnog udesa došlo je kada je vozač automobila izgubio kontrolu i udario u električni stub, nakon čega je na mestu preminuo, dok su vatrogasci, od siline udarca, morali njegovo telo da izvlaće iz vozila.

Kako se dalje saznaje, u kolima alfa romeo 147, prilikom saobraćajne nesreće bio je i Slobodanov brat, L.S. (20), a koji je teško povređen.

L.S. je prevezen sa teškim povredama u Urgentni centar.

Slike sa mesta nesreće u Barajevu u kojoj je poginuo mladić  Foto: RTS Printscreen

Za sada nije poznato ko je od njih dvojice bio za volanom.

Dve ekipe Hitne pomoći izašle su na mesto nesreće.

O svemu je obavešteno Tužilaštvo i policija.

