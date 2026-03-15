Prema nezvaničnim saznanjima, ona je zadobila teške telesne povrede i nalazi se na odeljenju za intenzivnu negu Kliničko-bolničkog centra "Bežanijska kosa". Ona se, od trenutka prijema i dijagnostike u bolnici, nalazi na respiratoru.

Navodno je zadobila prelom karlice i prelom ruke.

Izleteo mu pas na put

Meštani Ugrinovaca su u ranijem razgovoru rekli da se po naselju priča da je poginuli mladić koji je upravljao "pežoom" u kojem su bile još dve devetnaestogodišnje devojke, od koji je jedna takođe nastradala, vozio nedozvoljenom brzinom, ali i da mu je u trenutku nesreće pas izleteo na put.

Kako nezvanično saznajemo, sumnja se da se vozilo, u trenutku nesreće, kretalo 110 kilometara na čas.

- Cajger se zakucao na 110 km/h, sumnja se da se automobil kretao tom brzinom u trenutku nesreće, ali se detalji i urok nesreće još utvrđuju - rekao je izvor.