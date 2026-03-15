U saobraćajnoj nesreći u Barajevu u kojoj je život izgubio 21-godišnji Slobodan S., teške povrede zadobio je njegov brat, L.S. (18) i kako Kurir saznaje, on se trenutno nalazi u Urgentnom centru na odeljenju za grudnu hirurgiju.

- Mladić je primljen na grudnu hirurgiju sa razderotinom temena, hematomom na sredini grudnog koša i nagnječenjima pluća - kaže izvor Kurira i dodaje:

- Lekari ističu da su povrede ozbiljne i zahtevaju kontinuirano praćenje i terapiju. Svi se nadaju da će L.S. što pre ozdraviti i da će se oporaviti od ovih ozbiljnih povreda, najgore od svega je trenutno što je brata izgubio na licu mesta - navodi sagovornik.

Slike sa mesta nesreće u Barajevu u kojoj je poginuo mladić  Foto: RTS Printscreen

Podsetimo, do tragičnog udesa došlo je kada je vozač automobila izgubio kontrolu i udario u električni stub, nakon čega je na mestu preminuo, dok su vatrogasci morali njegovo telo da izvlaće iz vozila. 

U kolima "alfa romeo" prilikom saobraćajne nesreće bio je i Slobodanov brat, L.S., koji je teško povređen.

