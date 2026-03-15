U Ulici Braće Stojanovića u Gariću, vlasnički pas ujeo je za nogu četvorogodišnjeg dečaka.
VLASNIČKI PAS UJEO ČETVOROGODIŠNJEG DEČAKA: Drama kod Prokuplja, ljudi jedva odbranili mališana - Kako mi sada da izađemo iz kuće
Dete je prevezeno u Opštu bolnicu Prokuplje, a kako kažu očevici „malino“ je dete ujeo za nogu.
Dete se igralo u svom dvorištu, kada je pas ušao. Ljudi su ga jedva odbranili.
Foto: Kurir/B.R
-Zvali smo policiju, kažu ne mogu ništa. Ne znamo koga da zovemo, jer evo pas šeta ulicom, ulazi u dvorišta- kažu očajni stanovnici ove ulice.
Jedan stanovnik kaže da mu je u policiji rečeno da roditelj deteta može samo privatno da tuži vlasnika!
-A kako mi sada da izađemo iz kuća i dvorišta- pita on.
I dok policija ne reaguje i u dežurnoj kažu da oni tu ne mogu ništa, te da se sve prijavi na šalteru, u dvorištu u kojem se dete igralo pas je i dalje, a niko ne sme da mu priđe.
