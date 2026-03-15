Dete je prevezeno u Opštu bolnicu Prokuplje, a kako kažu očevici „malino“ je dete ujeo za nogu.

Dete se igralo u svom dvorištu, kada je pas ušao. Ljudi su ga jedva odbranili.

Foto: Kurir/B.R

-Zvali smo policiju, kažu ne mogu ništa. Ne znamo koga da zovemo, jer evo pas šeta ulicom, ulazi u dvorišta- kažu očajni stanovnici ove ulice.

Jedan stanovnik kaže da mu je u policiji rečeno da roditelj deteta može samo privatno da tuži vlasnika!

Foto: Kurir/B.R

-A kako mi sada da izađemo iz kuća i dvorišta- pita on.

I dok policija ne reaguje i u dežurnoj kažu da oni tu ne mogu ništa, te da se sve prijavi na šalteru, u dvorištu u kojem se dete igralo pas je i dalje, a niko ne sme da mu priđe.

Ne propustiteHronikaJEDAN BRAT (21) POGINUO NA MESTU, DRUGI (18) U TEŠKOM STANJU: Tinejdžer iz nesreće u Barajevu ima povrede glave, grudnog koša, pluća...
HronikaSEĆAM SE NJENIH POSLEDNJIH REČI... PREMINULA JE U STAMPEDU, BEŽEĆI IZ DISKOTEKE SMRTI: Majka jedne od 63 žrtve iz Kočana na godišnjicu obišla ćerkin grob (Foto)
HronikaMALOLETNIKU PRODAVAO DROGU, POLICIJA GA UHVATILA NA DELU! Hapšenje u Nišu nasred ulice, pa dileru upali i u stan
HronikaPOZNATO STANJE TINEJDŽERKE (19) KOJA JE BILA U KOLIMA SMRTI SA MIHAJLOM I NEDOM: Zadobila teške povrede u nesreći kod Ugrinovaca, lekari se i dalje bore za nju!
