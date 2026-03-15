Dete je prevezeno u Opštu bolnicu Prokuplje, a kako kažu očevici „malino“ je dete ujeo za nogu.

Dete se igralo u svom dvorištu, kada je pas ušao. Ljudi su ga jedva odbranili.

-Zvali smo policiju, kažu ne mogu ništa. Ne znamo koga da zovemo, jer evo pas šeta ulicom, ulazi u dvorišta- kažu očajni stanovnici ove ulice.

Jedan stanovnik kaže da mu je u policiji rečeno da roditelj deteta može samo privatno da tuži vlasnika!

-A kako mi sada da izađemo iz kuća i dvorišta- pita on.