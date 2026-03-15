Teška saobraćajna nesreća dogodila se u mestu Ratari kod Obrenovca jutros oko 4 sata, saznaje Kurir.

Do udesa je došlo kada je vozač automobila J.N. (26) sleteo s puta i udario u banderu!

- Do saobraćajne nesreće došlo je jutros oko 4 sata kada je mladić kolima sleteo s puta i udario u banderu. Policija je odmah obezbedila mesto nesreće i u saradnji sa nadležnim tužilaštvom izvršila uviđaj - kaže izvor Kurira.

Mladić je, kako saznajemo, sa teškim povredama hitno prevezen u Urgentni centar. Lekari su odmah utvrdili da ima višestruke teške povrede, modrice, frakturu desne lopatice, prelom grudne kosti, slomljena rebra, povrede pluća i jetre.

Njegovo stanje je životno ugroženo, a zbog ozbiljnosti povreda upućen je na detaljnu dijagnostiku.

- Vozač ima višestruke teške povrede i trenutno se nalazi pod intenzivnim nadzorom lekara, zadobio je povrede grudne kosti, rebara, pluća i jetre - navodi izvor Kurira.

Više informacija o samoj nesreći biće poznate nakon što istraga bude završena.

