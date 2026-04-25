U razmaku od svega nekoliko godina, mirna sela u okolini Svrljiga potresla je serija brutalnih i do danas nerasvetljenih ubistava. Uprkos opsežnim istragama i brojnim saslušanjima, kriminalistički inspektori i dalje nemaju odgovore, ni ko su počinioci, ni da li su zločini međusobno povezani.

Mitrovdanska noć horora

Sve je počelo jezivim ubistvom 59-godišnjeg Momčila Simonovića, koje je označilo početak krvavog niza. On je ubijen u noći između 7. i 8. novembra 2016. godine, uoči Mitrovdana, u svojoj kući u selu Gali Babinac. Njegova sestra, Toplica Simonović, godinama bezuspešno pokušava da dođe do pravde.

Zabrinuta jer nije mogla da stupi u kontakt s njim, zamolila je komšije da provere šta se dešava. Ono što su zatekli bilo je stravično, Momčilo je ležao sa vezanim rukama i krpom preko usta. Policija je odmah obaveštena.

Obdukcija je pokazala razmere brutalnosti: telo mu je bilo prekriveno povredama, gotovo da nije bilo dela koji nije bio pretučen. Istraga je ukazala na to da je najverovatnije mučen kako bi otkrio gde drži novac. Dodatnu sumnju podgrejala je pronađena priznanica – neko mu je dugovao novac, a rok za vraćanje bio je upravo na dan njegove smrti. Komšije su kasnije potvrdile da je Simonović u danima pre ubistva delovao uznemireno.

Iako je policija privela veći broj osoba i sprovela opsežnu istragu, slučaj nije razrešen. Jedna žena sa kojom je bio u emotivnoj vezi osuđena je zbog neprijavljivanja zločina, ali nije bilo dokaza da je učestvovala u ubistvu.

Foto: Privatna Arhiva

Novi zločini po istom obrascu: strah se širi svrljiškim selima

Dve godine kasnije, usledio je novi šok. U selu kraj Svrljiga ubijen je 93-godišnji Vukadin Božinović. Zločin je bio jednako brutalan – usmrćen je sekirom u svom domu, pronađen u krevetu sa jastukom preko glave. Njegova ćerka je prijavila ubistvo.

Meštani su odmah počeli da sumnjaju na isti motiv – novac. Pričalo se da je starac u kući čuvao značajnu ušteđevinu, navodno oko pola miliona dinara. Malo i mirno selo, koje nije pamtilo ovakve tragedije, našlo se u stanju straha i neverice.

Foto: D.R.

Treća žrtva i još veća misterija: ubistva bez traga i odgovora

Kao da dva zločina nisu bila dovoljna da uznemire javnost, 2020. godine dogodilo se još jedno ubistvo, ovog puta u selu Lalinac. Žrtva je bio 75-godišnji Borislav Kostić, koji je pronađen mrtav sa ubodnom ranom u vratu.

Ono što ovaj slučaj čini posebno zbunjujućim jeste činjenica da u kući nije bilo tragova premetačine. Nije jasno da li je nešto ukradeno, niti kako je napadač delovao bez ostavljanja vidljivih tragova.

Kostić je tako postao treća žrtva u nizu koji traje od 2016. godine. Sva tri ubistva imaju slične elemente, stariji ljudi koji žive sami, brutalna likvidacija i sumnja na koristoljublje kao motiv.

Foto: Printscreen YouTube