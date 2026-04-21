Muhamet Gaši, koji je bio u bekstvu skoro četiri godine zbog ubistva u Lipljanu, uhapšen je u akciji specijalnih jedinica. Ono što je šokiralo čitavu javnost je otkriće da je pod lažnim identitetom mesecima radio kao vozač učenika u jednoj prištinskoj osnovnoj školi.

Muhamet Gaši, koji važi za jednog od najtraženijih begunaca sa Kosova, uhapšen je 16. aprila 2026. godine, čime je okončano njegovo četvorogodišnje bekstvo.

Ipak, informacije koje su se pojavile nakon hapšenja izazvale su veliku pažnju javnosti. Ispostavilo se da se Gaši mesecima slobodno kretao po Prištini, gde je radio kao vozač dece u jednoj osnovnoj školi.

Prema navodima tužioca Arbena Hotija, Gaši je tokom skrivanja bio veoma organizovan. Koristio je falsifikovana dokumenta i identitete drugih ljudi kako bi mogao da obavlja različite pravne poslove i izbegne poternicu raspisanu 2022. godine. Istraga je pokazala i da je tokom bekstva vreme provodio i na jugu Srbije, uglavnom u opštinama Bujanovac i Preševo.

Muhamet Gaši

Istraživački portal "Betimi për Drejtësi" otkrio je da je u Prištini bio poznat pod imenom Albin Behrami. Tokom više od tri meseca svakodnevno je prevozio učenike, a čak je dobio i dozvolu direktora škole da ulazi vozilom u školsko dvorište, navodno radi bezbednosti dece.

Roditelji su nakon hapšenja ostali u šoku. Kako navode, Gaši je delovao kao izuzetno ljubazan i pouzdan čovek, predstavljajući se kao vlasnik firme i hodža. Niko nije posumnjao da je reč o osobi koja se nalazi na poternici za teško ubistvo.

Prilikom hapšenja, koje je sprovela specijalna jedinica FIT, kod Gašija je pronađeno oružje sa metkom u cevi, što potvrđuje procenu da je reč o veoma opasnoj osobi. Zajedno s njim priveden je i Gentian Gaši, za koga se sumnja da mu je pomagao u skrivanju, ustupivši mu stan u kojem je živeo sa porodicom.

Osnovni sud u Prištini odredio je 17. aprila pritvor u trajanju od 30 dana za obojicu osumnjičenih. Muhamet Gaši se tereti za teško ubistvo, neovlašćeno posedovanje oružja, falsifikovanje dokumenata, krađu identiteta, kao i za posedovanje narkotika sa namerom prodaje.