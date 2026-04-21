Slušaj vest

A.Đ. (19) uhapšen je zbog sumnje da je ubio Miloša Pavlovića (48) u porodičnoj kući u Hrtkovcima, a potom njegovo telo prevezao na jednu njivu, polio benzinom i zapalio. Prema nezvaničnim saznanjima, motiv svirepog zločina mogao bi biti to što je tinejdžer, navodno, saznao da je Pavlović bio nasilan prema njegovoj majci.

- Navodno je tinejdžer čuo da je Miloš istukao njegovu majku, nakon čega mu je on presudio, pa pokušao da prikrije zločin paljenjem tela - kaže naš izvor.

Meštani sela pored Rume, takođe, kažu da je A.Đ. i kao mali bio problematičan, ali da ih je ipak, ova vest zaprepastila.

Aleksandar Đurašević, osumnjičeni za ubistvo, Hrtkovci
Osumnjičeni A.Đ. Foto: Društvene Mreže

- Pravio je probleme i ranije, ali ništa veliko,onako više kao gluposti neke je pravio. Tačno je da nije odobravao tu vezu njegove majke sa Milošem, međutim, kap koja je prelila čašu bila je ta kada je mladić saznao da je Miloš istukao njegovu majku. Da li je žena stvarno trpela nasilje od strane sad pokojnog partnera ne znamo i ne možemo da tvrdimo ni da jeste ni da nije - kažu komšije.

Kako smo ranije pisali, A. Đ. je sekirom ubio Miloša, telo je pronađeno sinoć, a sumnja se da se ubistvo dogodilo u noći 19. aprila nakon svađe i tuče dvojice muškaraca.

Policijska uprava Sremska Miterovica je saopštilo da se sumnja da je A.Đ. nakon svađe i fizičkog sukoba udarcem sekirom u glavu ubio Miloša kog je zatekao u kući. Podsetimo, Miloš je bio u emotivnoj vezi sa majkom osumnjičenog.

Hrtkovci Foto: Kurir

Oglasio se MUP

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi i Sremskoj Mitrovici uhapsili su A. Đ. (19), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo, saopštio je MUP.

Sumnja se da je on u toku noći, 19. aprila, nakon svađe i fizičkog sukoba, sekirom usmrtio muškarca (48), kao i da je naredne noći njegovo telo prevezao u atar sela Hrtkovci, polio benzinom i zapalio.

Brzim i efikasnim radom policije osumnjičeni za teško ubistvo je uhapšen i, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, određeno mu je zadržavanje do 48 časova u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

