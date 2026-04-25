Slušaj vest

Milosav S. (76) uhapšen je zbog sumnje da je 21. aprila u porodičnoj kući u okolini Lebana više puta udario svoju suprugu Javorku S. (76) koja je preminula usled zadobijenih povreda. Prema nezvaničnim informacijama, zločin je otkrila leskovačka policija nakon što je suprug prijavio da mu je supruga preminula na spavanju.

Naime, Milosav S. i njegova supruga živeli su godinama sami u kući u selu kod Lebana. Nisu imali dece, a tog 21. aprila on je uputio poziv da mu je supruga preminula u krevetu.

- Policija i Hitna pomoć su izašli na lice mesta i zatekli su ženu u krevetu. Na njenom telu nije bilo krvi, ali je policiji bilo sumnjivo. Inspektori policijske stanice Leskovac odmah su kontaktirali dežurnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, koji je naložio obdukciju tela. Ubrzo potom, otkriveno je da je žena više puta udarana u glavu usled čega je preminula - kaže izvor "Blica" upoznat sa slučajem.

Nađena motka kojom je žena ubijena

Policija je izvršila pretres kuće i ubrzo pronašla predmet, drvenu motku na kojoj je bilo tragova krvi.

- Upravo se za nju sumnja da je predmet kojim je ubijena žena - kaže izvor upoznat sa slučajem.

Kako se saznaje, policija i tužilaštvo sada ispituju koji je motiv ovog zločina i kako je došlo do njega. Ono što je poznato jeste da u ovoj porodici nije bilo prijava nasilja, a ni komšije ne znaju ovaj bračni par kao problematičan.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

- Svi se čudimo kako se to desilo. Oni su lepo živeli, u penziji su. Bavili su se poljoprivredom dok su bili mlađi. Kasnije su sve to ostavili. Od penzije su živeli. Kasnije smo čuli šta se dogodilo - rekao je komšija.

Rekonstrukcija događaja

Kako je saopšteno iz PU Leskovac, sumnja se da je suprug 21. aprila u porodičnoj kući, više puta udario svoju suprugu koja je od zadobijenih povreda preminula.

Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden ovom tužilaštvu, a na teret mu se stavlja krivično delo ubistvo.

Komšije ove porodice su ranije ispričale za druge medije da je Milosav bio bolestan u poslednje vreme i da im je delovao dementno.

- Nismo nikada čuli da su se posvađali, galamili ili tukli. Baš naprotiv, čuvali su se međusobno i baš zato ovo što se dogodilo možemo jedino da pripišemo njegovoj bolesti. Nije bio pri sebi sigurno kada je to uradio - tvrdile su komšije za "Kurir".