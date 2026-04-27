Slušaj vest

Tim za uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstva Odeljenja za civilnu zaštitu i upravljanje rizikom Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu Ministarstva unutrašnih poslova Republike Srbije, u utorak 28.04.2026. godine, u periodu od 10.00 do 14.00 časova izvršiće preuzimanje, transport i uništavanje "eksplozivnih ostataka rata" pronađenih na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga.

Predviđeno uništavanje ručnih bombi, artiljerijskih granata i tromblonskih mina. Ova sredstva pronađena su na području grada Kragujevca i opština Knić i Rača.

Preuzeta ubojna sredstva biće uništena u kamenolomu "Straževica" privrednog društva "Kormanput" d.o.o. u selu Gradac u opštini Batočina. Akcija preuzimanja, transportovanja i uništavanja biće sprovedena uz asistenciju ekipa vatrogasaca, hitne pomoći i policije.

