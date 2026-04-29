Ročište u slučaju protiv roditelja dečaka osumnjičenog za ubistvo Andreja Simića u Niškoj Banji odloženo je jer se branioci nisu pojavili, iako su svi svedoci bili prisutni, zbog čega porodica ubijenog sumnja da je time započeta opstrukcija postupka koji je na početak čekao skoro dve godine.

- Samo se čekao trenutak kada će krenuti sa ovakvim opstruisanjem suđenja, kada će početi da se ne pojavljuju ili oni ili njihovi advokati. Mislim da je ovo sada presudan trenutak i verujemo da će se takve situacije ubuduće često ponavljati - rekla je majka ubijenog Andreja za Kurir televiziju.

Sanja Simić, majka ubijenog Andreja Simića Foto: Kurir Televizija

U iščekivanju pravde

Porodica je poručila da uprkos teškoj situaciji i protoku vremena očekuju da odgovorni budu kažnjeni, uz uverenje da postoje dokazi, ali bez iznošenja svih detalja u javnost.

- Agonija je tolika da veća ne može biti. Čekamo da konačno budu kažnjeni, odnosno osuđeni za ono što su učinili ili što nisu učinili, a morali su. Mi znamo šta se desilo, postoje i dokazi koji ukazuju na njihovu krivicu, ali naravno da će oni braniti sebe, školu i sve ostalo.

Sa njihove strane ovo je bilo očekivano, samo je bilo pitanje trenutka. Iskreno mislim da je ovo njihova taktika, jer su iscrpeli sve adute, pa im je ovo jedini način da postupak oduže. Nadam se da im to ubuduće neće biti dozvoljeno - objasnio je otac.

Mića Simić, otac ubijenog Andreja Simića Foto: Kurir Televizija

- Došli su svi pozvani svedoci, kao i okrivljeni, međutim nisu došli njihovi branioci. Za jednog kolegu to i mogu da razumem - ima, čini mi se, pritvorski predmet zakazan u isto vreme na drugom mestu. Za drugu koleginicu nisam najbolje shvatio razlog; ima neko suđenje pred osnovnim sudom. Ne razumem kako to može biti važnije od ovog postupka. Oni su zajedno u predmetu, pa bi makar jedan mogao da prisustvuje, ali dobro - naveo je advokat Knežević.

Saša Knežević, advokat Foto: Kurir Televizija

"AGONIJA NE MOŽE BITI VEĆA - POSTOJE DOKAZI KOJI UKAZUJU NA NJIHOVU KRIVICU!" Porodica ubijenog Andreja ogorčena nakon odloženog ročišta zbog izostanka advokata Izvor: Kurir televizija

