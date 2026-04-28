Slušaj vest

Nedugo nakon što smo objavili da je na auto-putu "Miloš Veliki" u Beogradu primećeno vozilo u kontrasmeru, stigle su nove informacije od strane građana za još tri nova slučaja nesavesne i opasne vožnje. Dakle, ukupno tri u Beogradu i jedna u Novom Sadu.

Kako javljaju građani na društvenim mrežama, za vrlo kratko vreme od jutros zabeležene su čak četiri vožnje u kontrasmeru i to samo dan nakon stravične tragedije koja se dogodila na auto-putu Šabac–Ruma gde su živote izgubilo četiri osobe, upravo zbog vožnje u kontrasmeru.

Sivi "alfa romeo" u kontrasmeru u Beogradu

Prva je, kako smo pisali, zabeležena na auto-putu "Miloš Veliki" u smeru od Surčina ka Novom Beogradu. Vozači su primetili sivi "alfa romeo", bosanskih registarskih oznaka.

Izbegnuta još jedna tragedija u Novom Sadu

Zatim, na auto-putu u Novom Sadu u kratkom vremenskom razmaku usnimljen je vozač koji se, kako se može videti na video snimku, pogrešno isključio i završio u pogrešnom smeru.

U susret mu je išao drugi vozač, koji je srećom na vreme usporio, te je izbegnuta još jedna tragedija.

Beli kombi vozi u kontrasmeru u Beogradu

Treća vožnja u kontrasmeru, prema rečima građana, viđena je iz pravca Ripnja, nedaleko od lokalne benzinske stanice. U pitanju je beli kombi.

"Volvo" u kontrasmeru na starom Novosadskom putu

Na starom Novosadskom putu kod Zemuna, takođe je nedavno usnimljen vozač automobila marke "volvo" kako vozi u suprotnom smeru.

