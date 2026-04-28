ŠTA SE OVO DEŠAVA?! 4 VOŽNJE U KONTRASMERU OD JUTROS NA PUTEVIMA U SRBIJI! Sve samo dan nakon stravične nesreće kod Rume koja je odnela četiri života (VIDEO)
Nedugo nakon što smo objavili da je na auto-putu "Miloš Veliki" u Beogradu primećeno vozilo u kontrasmeru, stigle su nove informacije od strane građana za još tri nova slučaja nesavesne i opasne vožnje. Dakle, ukupno tri u Beogradu i jedna u Novom Sadu.
Kako javljaju građani na društvenim mrežama, za vrlo kratko vreme od jutros zabeležene su čak četiri vožnje u kontrasmeru i to samo dan nakon stravične tragedije koja se dogodila na auto-putu Šabac–Ruma gde su živote izgubilo četiri osobe, upravo zbog vožnje u kontrasmeru.
Sivi "alfa romeo" u kontrasmeru u Beogradu
Prva je, kako smo pisali, zabeležena na auto-putu "Miloš Veliki" u smeru od Surčina ka Novom Beogradu. Vozači su primetili sivi "alfa romeo", bosanskih registarskih oznaka.
Izbegnuta još jedna tragedija u Novom Sadu
Zatim, na auto-putu u Novom Sadu u kratkom vremenskom razmaku usnimljen je vozač koji se, kako se može videti na video snimku, pogrešno isključio i završio u pogrešnom smeru.
U susret mu je išao drugi vozač, koji je srećom na vreme usporio, te je izbegnuta još jedna tragedija.
Beli kombi vozi u kontrasmeru u Beogradu
Treća vožnja u kontrasmeru, prema rečima građana, viđena je iz pravca Ripnja, nedaleko od lokalne benzinske stanice. U pitanju je beli kombi.
"Volvo" u kontrasmeru na starom Novosadskom putu
Na starom Novosadskom putu kod Zemuna, takođe je nedavno usnimljen vozač automobila marke "volvo" kako vozi u suprotnom smeru.