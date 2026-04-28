Vozač forda koji se juče na auto-putu kod Hrtkovaca, vozeći u kontra-smeru, zakucao u "golf" i u njemu usmrtio troje mladih, je Miodrag P. (48) iz okoline Beograda

Vozač automobila marke "ford" Miodrag P. iz Surčina izazvao je ovu nesreću, kada se na auto-putu Šabac-Ruma vozeći u kontrasmeru zakucao u "golf", u kojem su stradale tri osobe. On je, takođe, poginuo na licu mesta.

Kako mediji nezvanično saznaju, Miodrag je bio profesionalni vozač.

Saobraćajna nesreća kod Rume Foto: Kurir

Do tragedije je došlo u ponedeljak oko 13 sati, i to nekoliko minuta nakon što je jedan vozač primetio nasilnu vožnju muškarca za volanom "forda".

Dan nakon nesreće otkriveno je da su, osim Miodraga P, stradali V. G. (20), jedna devojka i D. Đ. (24) koji je bio za volanom "golfa". On je podlegao povredama nekoliko sati nakon sudara, u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica, dok je ostalih troje poginulo na licu mesta.

Saobraćajna nesreća auto-put Ruma-Šabac Izvor: Kurir

