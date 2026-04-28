U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Aranđelovcu, poginuo je Prijepoljac Jasmin O. (55), vozač kamiona, šlepera.

- Do nesreće je došlo u trenutku kada je prilazio svom kamionu, kada je na njega naleteo automobil marke "renault", kojim je upravljao mladić star oko 21 godinu. Od siline udara, Prijepoljac je odbačen više desetina metara i preminuo je na licu mesta - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Vozač automobila navodno nije kočio

Kako se sumnja, vozač automobila, prema prvim saznanjima, nije kočio pre udara, ali će tačne okolnosti nesreće biti utvrđene istragom nadležnih organa. Obdukcija nastradalog obavljena je u Kragujevcu.

Inače, nastradali Jasmin, u gradu na Limu bio je omiljen među kolegama i posebno cenjen među sugrađanima koji su ga poznavali. Bio je vesele naravi, živeo u centru grada i uvek spreman na razgovor i druženje.

Nadležni organi nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti ove tragedije.