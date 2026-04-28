Slušaj vest

Prijepoljac Jasmin O. (55), zvani Bere, poginuo u Aranđelovcu, kada ga je udario automobil dok je prilazio svom kamionu, prema nezvaničnim informacijama.

Naime, kako smo pisali, Jasmin je prilazio svom kamionu kada je na njega naleteo automobil marke "reno", kojim je upravljao mladić star oko 21 godinu.

Od siline udara, muškarac je odbačen više desetina metara te je preminuo na mestu nesreće.

Kako se navodi, vozač automobila, prema prvim saznanjima, nije kočio pre udara, ali tačne okolnosti nesreće biće utvrđene istragom nadležnih organa.

Obdukcija nastradalog je obavljena u Kragujevcu, a sahranjen je danas.

Samo reči hvale za Prijepoljca

Jasmin O., u gradu na Limu poznatiji po nadimku "Bere", bio je omiljen među kolegama i cenjen među sugrađanima koji su ga poznavali.

Ova nesreća dodatno je potresla javnost i zbog činjenice da je i otac nastradalog izgubio život 1995. godine, takođe kao vozač šlepera.