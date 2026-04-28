NESREĆA U BEČMENU Sudarili se traktor i "audi": Vozač traktora teško povređen
Teška saobraćajna nezgoda dogodila se večeras u Bečmenu u opštini Surčin, kada su se sudarili traktor i "audi".
Prema nezvaničnim informacijama, vozač "audija je pobegao sa lica mesta. Vozač traktora je zadobio teške povrede, ali nije životno ugrožen. Uviđaj je u toku.
Oštećeno je više vozila, a traktor je prema rečima svedoka, bio propisno osvetljen.
