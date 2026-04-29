U Bečmenu se dogodila teška saobraćajna nesreća: vozač 'audija' udario u traktor i pobegao. Policija traga za njim.
SNIMAK TEŠKE NESREĆE U BEČMENU Vozač "audija" udario u traktor i još jedno auto, pa pobegao peške (VIDEO)
Teška saobraćajna nezgoda dogodila se večeras u Bečmenu u Opštini Surčin. Prema nezvaničnim informacijama, vozač "audija" je pobegao sa lica mesta nakon što je udario u potpuno osvetljen traktor i u još jedno vozilo.
Vozač traktora koji se nakon sudara prevrnuo je zadobio teške povrede, ali nije životno ugrožen, dok vozač trećeg vozila nije teže povređen.
Uviđaj je u toku, a policija traga za vozačem "audija".
