Teška saobraćajna nezgoda dogodila se večeras u Bečmenu u Opštini Surčin. Prema nezvaničnim informacijama, vozač "audija" je pobegao sa lica mesta nakon što je udario u potpuno osvetljen traktor i u još jedno vozilo.

Vozač traktora koji se nakon sudara prevrnuo je zadobio teške povrede, ali nije životno ugrožen, dok vozač trećeg vozila nije teže povređen.

Uviđaj je u toku, a policija traga za vozačem "audija".

