Osamdeset-devetogodišnji muškarac ubijen je ispred svoje garaže na Novom Beogradu. Prema nezvaničnim saznanjima, ubijen je sa leđa tupim predmetom u glavu. Kako se saznaje, istraga smrti muškarca u Ulici Jurija Gagarina i zvanično je dobila status teškog ubistva.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovine ljudima, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, identifikovali su i uhapsili dvadeset-dvogodišnjeg L.Č. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo na Novom Beogradu

Da li je poznat motiv ovog zločina i kako da se zaštitimo, za "Redakciju", otkrio je Blažo Marković - predsednik pokreta "Novi ljudi, nova snaga Srbije".

- Da budem iskren, naša policija je najbolja - ne samo u Evropi, već i u svetu. Ona takva lica privodi pravdi, dok bi u nekim drugim državama takvi ljudi bili likvidirani. To moramo jednom zauvek da razumemo. Znamo da je bio naoružan čekićem, ali ne znamo - možda je imao nož, možda pištolj, možda je hteo da napadne policiju. Najverovatnije je i napao policiju, jer sigurno nije bio u normalnom stanju, već pod dejstvom nekih nedozvoljenih supstanci. Možda je bio drogiran - sve to tek treba da se utvrdi - rekao je Marković.

Blažo Marković - predsednik pokreta Novi ljudi, nova snaga Srbije Foto: Kurir Televizija

"Ljudi su uznemireni na Novom Beogradu"

Dodao je da je ovo možda i neka poruka za policiju. U ovom trenutku policija mora da se brani, ali i da nastavi da ovakve ljude privodi pravdi, a da se pritom spreče dodatne žrtve. Jer, na kraju, ostaju samo uznemirenje i očaj među ljudima.

- Posle mesec dana biće u istražnom zatvoru, pa će se pojaviti razne organizacije, rasprave i polemike. A čoveka više nema. Ostala je uznemirenost. Takav čovek je živeo među nama, i potencijalno bi se vratio posle robije. Jedan čovek je izgubio život, a posledice ostaju - i već se osećaju. Ljudi su uznemireni u Novom Beogradu - kaže on.

- Recite mi kako da dam savet u ovim situacijama, kako da budemo mudri? Da li to znači da ljudi ne treba da izlaze iz svojih stanova? To nije rešenje - ljudi moraju da se kreću i da žive. Ponoviću ono s početka: jedino rešenje je da se ovakve situacije više ne ponavljaju, da ne dolazimo u stanje da raspravljamo da li takvi ljudi treba da žive ili ne. A odlaze oni koji to ne zaslužuju - ljudi koji bi trebalo da žive još mnogo godina, koji su potrebni ovom društvu. I dok takvi odlaze, ostaju oni zbog kojih živimo u strahu.

