Slušaj vest

Porodična tragedija potresla je naselje Stapar kod Sombora, gde su, prema nezvaničnim informacijama, život izgubila dvojica rođene braće nakon pucnjave u porodičnoj kući, a motiv ovog stravičnog događaja za sada nije poznat.

Nove detalje ove tragedije, za Kurir televiziju, otkrila je Aleksandra Orlić - novinar Kurira.

- Za početak, izjavljujemo saučešće porodici, budući da po svim nezvaničnim informacijama, a moglo bi se reći da su one svakako zvanične jer smo se raspitali u naselju Stapar gde se to i dogodilo, u pitanju su dva rođena brata. Dakle, juče oko 9 časova ujutru u somborskoj policiji stigao je poziv da se u jednoj porodičnoj kući nalaze dva beživotna tela. Nakon što je policija sa ekipom Hitne pomoći stigla na lokaciju, ono što je videla jeste jedno muško telo koje nije davalo znakove života, staro 53 godine, sa prostrelnom ranom od vatrenog oružja, a pored je bilo i drugo muško telo koje je davalo znakove života, ali je imalo prostrelnu ranu u predelu glave i bilo je u teškom stanju - rekla je Orlić.

Aleksandra Orlić - novinar Kurira Foto: Kurir Televizija

Istraga u toku, motiv i dalje nepoznat

Nakon što je jedan od povređenih prebačen iz somborske bolnice u Klinički centar Vojvodine, gde je preminuo, nezvanične informacije ukazuju da su u pitanju dva rođena brata, dok se okolnosti i motiv ovog tragičnog događaja još uvek utvrđuju, objasnila je Orlić.

- Nakon intervencije ekipe Hitne pomoći, lice je prebačeno u somborsku bolnicu gde mu je ukazana pomoć koliko je bilo moguće, a zbog težine povreda lice je prebačeno i u Klinički centar Vojvodine, gde je kasnije u toku dana, nažalost, i podleglo povredama. Ono što smo uspeli da saznamo, za sada se tačan motiv ovog tragičnog događaja ne zna, budući da su porodice važile zaista za primerene, imućne ljude koji nisu pravili probleme i ne zna se da li su imali nekih ozbiljnijih porodičnih problema.

1/6 Vidi galeriju Uviđaj na mestu zločina kod Sombora Foto: Kurir.rs/J.M., Jasminka Miljuš

- Obojica su bili očevi i tog jutra došli su u majčinu kuću. U momentu ove tragedije, kada je stariji brat prvo pucao na mlađeg brata, a potom i sebi pokušao da oduzme život, njihova majka, bar po nezvaničnim informacijama, nije bila u tom momentu u porodičnoj kući, nego se nalazila van nje. Otišla je do prodavnice, a kada se vratila, zatekla je zaista stravičan prizor. Uviđaj je završen, tužilaštvo je preuzelo slučaj i verovatno će u narednim danima biti i poznati motivi, ali kao što smo rekli, svi oni koji stanuju u Staparu znali su ovu porodicu, bili su viđeni ljudi, znaju o kome je reč i zaista su u šoku i ne mogu ni da pretpostave šta bi moglo da se izdvoji kao motiv ovog stravičnog zločina, ali svakako jedna velika tragedija za jednu porodicu - zaključila je Orlić.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs