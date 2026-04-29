U teškoj saobraćajnoj nesreći kod Tekeriša kod Loznice poginula je jedna osoba, a automobil je u potpunosti smrskan.
Hronika
STRAVIČNA NESREĆA KOD LOZNICE: Ima mrtvih u udesu kod Tekeriša, policajci zatekli jezivu scenu (FOTO)
Slušaj vest
Tokom noći u mestu Tekeriš kod Loznice dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je, prema dosadašnjim informacijama, život izgubio M. B. iz obližnjeg sela. Uviđaj na licu mesta obavljen je u ranim jutarnjim časovima.
Nakon nezgode, na društvenim mrežama pojavile su se fotografije vozila koje je u potpunosti uništeno, pri čemu se vidi da je automobil gotovo potpuno smrskan. Iz tog razloga upozorava se da su snimci i fotografije potencijalno uznemirujući za javnost.
Prema nezvaničnim informacijama, u nezgodi nije učestvovalo drugo vozilo. Okolnosti pod kojima je došlo do nesreće biće utvrđene daljom istragom nadležnih organa.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši