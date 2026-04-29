Više javno tužilaštvo u Beogradu, kako Kurir saznaje, podiglo je optužnicu protiv dvojice okrivljenih zbog sumnje da su bacili bombu na kuću poznatog pevača Zdravka Čolića na Dedinju.

Kako saznajemo, protiv trećeg osumnjičenog, Marka A., koji je uhapšen nekoliko dana posle bombaškog napada na Dedinju, postupak je obustavljen i on je juče pušten na slobodu.

- Odluka koju je tužilaštvo donelo u odnosu na mog klijenta, za mene je potpuno očekivana. Od prvog dana tvrdim da je nevin i da mu je neosnovano bio određen pritvor - potvrdila je za Kurir advokat Slavka Babić, koja je bila branilac Marka A. tokom istrage.

Podsetimo, bomba na kuću Zdravka Čolića bačena je 3. februara u ranim jutarnjim satima, a samo dan posle napada u efikasnoj akciji policije i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapšeni su napadači.

Više javno tužilaštvo u Beogradu, saopštilo je posle hapšenja trojice osumnjičenih da je pokrenulo istragu protiv Senada M. i Perice S. zbog sumnje da su bacili bombu na Čolićevu kuću, kao i protiv Marka A. koji im je u tome pomogao, tako što im je stavio na raspolaganje eksplozivne naprave.

- Naredbom o sprovođenju istrage Senadu M. i Perici S. na teret se stavljaju dva krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u saizvršilaštvu - saopštilo je Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje vodi istragu.

Kako je navedeno tada, sumnja se da su se oni do Dedinja prevezli taksijem, a onda koristeći trotinet došli do ograde preko koje je oko 04:52 časova osumnjičeni Perica S. aktivirao i bacio ručnu bombu u dvorište porodične kuće, dok je Senad M. pazio da neko ne naiđe i sve snimao mobilnim telefonom. Ručna bomba je eksplodirala, nakon čega su se osumnjičeni trotinetom udaljili sa lica mesta.

Poznati pevač Zdravko Čolić, kako je Kurir pisao, saslušan je u martu u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu kao svedok u postupku i on se nije pridružio krivičnom gonjenju osumnjičenih, a tokom ispitivanja izjavio je, prema nezvaničnim informacijama, i da ne zna ko stoji iza napada jer "nikome ništa ne duguje i nema sukobe".

- Tokom ispitivanja Čolić je naveo da nije tip čoveka koji ulazi u sukobe, naročito ne u sukobe zbog kojih bi ga neko na ovakav način napao. Rekao je da se ne pridružuje krivičnom gonjenju, jer smatra da su uhapšeni samo izvršioci nečijeg naloga - otkrio je izvor Kurira.

Poznati pevač naveo je i da je u vreme bombaškog napada bio u Zagrebu i da nije bio u kući, ali da se smirio kada je saznao da su mu ćerke i supruga dobro i da niko nije povredjen.

Prema nezvaniĉnim informacijama, rekao je i da ni kuća nije pretrpela velika oštećenja.

U sklopu istrage u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je i komšija Zdravka Čolića, inače poznati estradni menadžer Adis Gojak. On je u tužilaštvu, kao i Čolić, dao izjavu u svojstvu oštećenog, pošto je i njegova kuća, koja se nalazi pored pevačeve, pretrpela oštećenja u bombaškom napadu.

Osim za bacanje bombe na kuću Zdravka Čolića, Senad M. i Perica S. su optuženi i da su 20. novembra prošle godine neovlašćeno nosili ručnu bombu, pa su koristeći rent-a-kar vozilo marke "tojota", došli do porodične kuće oštećenog R. K. na opštini Palilula i oko 2.30 časova aktivirali i bacili ručnu bombu u dvorište porodične kuće.