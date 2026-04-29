LICE ZLA! OVO JE UHAPŠENI ZA UBISTVO STARCA NA NOVOM BEOGRADU: Posle zločina otišao u butik, presvukao se i pretukao radnika (foto, video)
Beograđane je potreslo brutalno ubistvo koje se dogodilo u jednoj garaži u Jurija Gagarina, zbog čega je dva sata kasnije uhapšen Lazar Č. (22), a prema saznanjima Kurira, nakon ubistva Miodraga K. (89), vojnog penzionera, osumnjičeni se uputio ka obližnjem tržnom centru, gde je ukrao odeću iz kineskog butika, a zatim napao jednog od radnika i pobegao automobilom žrtve.
Do incidenta u butiku došlo je ubrzo nakon zločina, a snimci nadzornih kamera prikazuju dramatične trenutke kada je mladić ušao u radnju i unezvereno počeo da traži garderobu. Zaposleni, nesvesni šta se prethodno dogodilo, pokušali su da mu pomognu, o čemu su do detalja pričali za Kurir.
- Nismo imali pojma da se desilo ubistvo, dan je tekao kao i obično, i u jednom trenutku ušao je mladić sitnije građe, nizak, mršav, i pitao me gde nam stoji muška odeća. Ja sam mu pokazala, on je uzeo donji deo trenerke i verovatno u brzini gornji deo pidžame, sa tim stvarima otišao je u kabinu. Ja sam se začudila zbog toga, međutim, videla sam da je bio sav unezveren.
Sve se izdešavalo u 4 minute, to smo kasnije utvrdili gledajući kamere. Nakon što se presvukao, izleteo je iz kabine i istrčao napolje. Kada je video da je mladić ukrao odeću, jedan od radnika je krenuo za njim, međutim uspeo je da pobegne - priča jedna zaposlena u butiku za Kurir.
Ukrao odeću i pretukao radnika
U pokušaju da ga zaustavi, jedan od zaposlenih je i fizički napadnut.
- Ja sam ga sustigao ispred butika, uhvatio sam ga za majicu i tada me je udario pesnicom u lice. Od tog udarca su mi napukle i naočare i iskoristio je trenutak, ušao u auto koji je parkirao tik ispred robne kuće i pobegao - kaže on za Kurir.
Nakon bekstva, u kabini za presvlačenje pronađene su krvave stvari koje je napadač ostavio, što je dodatno uznemirilo zaposlene.
- Nakon što je napadač pobegao, našli smo njegove krvave stvari u kabini gde se presvukao. Ne znamo kako je uopšte uspeo da skine zujalice, ali svoje stvari, zajedno sa telefonom i futrolom za ključeve ostavio je u kabini. Mi smo tada pozvali policiju i tada smo i čuli da je nedaleko od robne kuće počinjeno ubistvo. Tada smo sve povezali i shvatili da smo imali posla sa ubicom - nastavila je sagovornica.
Policija je brzo reagovala, a osumnjičeni je lociran i uhapšen nedaleko od mesta zločina. Potom je, kako saznajemo, u lisicama, vraćen u robnu kuću radi identifikacije.
- Dva sata kasnije on je uhapšen i sa lisicama na rukama je doveden u robnu kuću, policajci su ga okruživali i držali, a bio je prisutan i inspektor, pitali su ga da li se tu presvukao, međutim, on nije progovarao ni reč.
Ubica ga čekao pola sata
Prema rečima komšija, zločinu je prethodilo čekanje i, verovatno, sukob između osumnjičenog i žrtve.
- Na jednom od snimaka se vidi da ga napadač nekih pola sata čeka zavučen između zgrada, kada je čovek naišao, on je odšetao zajedno sa njim do garaže i tu je trajala neka priča između njih. Verovatno ga je u tom nekom trenutku i napao čekićem sa leđa. Ubrzo nakon toga se vidi da ubica izlazi kolima iz garaže, vidno uznemiren, očigledno nije znao šta radi, kolima je udario u garažu preko puta i pobegao - priča za naš list jedan od komšija koji je dobro poznavao ubijenog čoveka.
- Verovatno je došlo do svađe između njih i kada se stari okrenuo u jednom momentu, ovaj je iskoristio trenutak i udario ga čekićem u glavu više puta.
Komšije o žrtvi govore sa poštovanjem, ističući da je bio miran i povučen čovek.
- Čovek je sam živeo u ovoj zgradi, ima ćerku u inostranstvu i pokojnog sina, a i žena mu je preminula pre tri godine. Jako je bio fin čovek, pristojan, uvek se javi i popriča sa svima. Imao je neku elektrofirmu, očigledno je motiv zločina finansijske prirode. Sudeći po snimcima i svađi između njih, rekao bih da su se poznavali odranije - ističe naš sagovornik.
- Da je hteo da ga opljačka, ne bi ovako bilo, ne bi se toliko svađali. Niko nikoga ne ubija bez veze, i auto koji je uzeo nema veliku vrednost, ali ga je osumnjičeni uzeo očigledno da se spasi.
Prema njegovim rečima, u novobegoradsko naselje stigao je nedugo nakon krvavog pira i zatekao užas, a potom su pristigle i ekipe policije i hitne pomoći.
- Jedna vrata garaže su bila otvorena, ja sam kolima naišao nedugo nakon toga i video sam Miodraga u lokvi krvi, ležao je na stomaku, s obzirom na to da je udaren sa leđa, čak sam video i udarce od čekića po glavi - zaključio je naš saogovrnik.
Istraga je u toku, a motiv ubistva za sada nije zvanično potvrđen.