Drama koja se odigrala u jednom butiku na Novom Beogradu dodatno je potresla zaposlene kada su shvatili da su bili u direktnom kontaktu sa osumnjičenim za ubistvo Miodraga K. (89). Posebno uznemiren ostao je radnik koji je pokušao da zaustavi osumnjičenog Lazara Č. (22) nakon što je ukrao garderobu iz radnje, a koji je, kako smo se uverili na licu mesta, zadobio vidne povrede po licu.

Ekipa Kurira razgovarala je sa napadnutim zaposlenim, koji, iako nije želeo da se fotografiše, nije mogao da sakrije povrede. Ispod oka mu se jasno videla modrica, dok nam je pokazao i polomljene naočare koje su stradale prilikom udarca.

Foto: Kurir

U pokušaju da spreči krađu, on se suočio sa osumnjičenim za ubistvo ispred svoje radnje, ne znajući da je reč o osobi koja je prethodno počinila težak zločin. Kako smo već pisali, nakon što je počinio zločin u garaži u Ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu, osumnjičeni Lazar Č. je došao do obližnjeg butika, uzeo garderobu, presvukao se i u kabini i pobegao, ostavivši za sobom krvavu odeću.

- Ja sam ga sustigao ispred butika kada je u ukradenim stvarima krenuo da beži. Uhvatio sam ga za majicu i tada me je udario pesnicom u lice. Od tog udarca su mi napukle i naočare, i on je iskoristio taj trenutak, ušao u auto koji je parkirao tik ispred robne kuće i pobegao je - kaže pretučeni radnik za Kurir, i dalje ne verujući da se našao "oči u oči" sa osumnjičenim za teško ubistvo.

Nakon njegovog bekstva, zaposleni su u kabini za presvlačenje zatekli prizor koji ih je dodatno uznemirio i praktično potvrdio da se dogodilo nešto mnogo ozbiljnije od obične krađe.

- Nakon što je napadač pobegao, našli smo njegove krvave stvari u kabini gde se presvukao. Ne znamo kako je uopšte uspeo da skine zujalice, ali svoje stvari, zajedno sa telefonom i futrolom za ključeve, ostavio je u kabini. Mi smo tada pozvali policiju i tada smo i čuli da je nedaleko od robne kuće počinjeno ubistvo. Tada smo sve povezali i shvatili da smo imali posla sa ubicom - irpičala je druga radnica pomenutog butika.

Šok među radnicima dodatno je porastao kada se, samo dva sata kasnije, osumnjičeni ponovo pojavio, ovog puta u pratnji policije. Kako saznajemo, doveden je nazad u robnu kuću radi identifikacije, dok su ga policajci okruživali.

- Dva sata kasnije on je uhapšen i sa lisicama na rukama je doveden u robnu kuću, policajci su ga okruživali i držali, a bio je prisutan i inspektor, pitali su ga da li se tu presvukao, međutim, on nije progovarao ni reč - opisala je naša sagovornica drugi susret sa Lazarom Č.

Podsetimo, Lazar Č. se sumnjiči da je juče oko 12 časova u Ulici Jurija Gagarina naneo više udaraca čvrstim predmetom u predelu glave osamdesetdevetogodišnjem Miodragu K., koji je od zadobijenih povreda preminuo na mestu, nakon čega je pobegao njegovim automobilom.