U selu Breznica, opština Bujanovac, jutros oko 7.30 časova dogodio se oružani napad u jednoj kladionici, kada je nepoznato lice ušlo sa automatskom puškom i od radnice zatražilo novac.

Prema navodima Višeg javnog tužilaštva u Vranju, kada nije dobilo traženi iznos, NN lice je ispalilo više metaka prema aparatima za igre na sreću, koje je na taj način oštetilo. Nakon toga se udaljilo sa lica mesta.

Akcija kod Bujanovca Foto: Kurir/T.S.

Selo Breznica nalazi se u blizini punkta administrativnog prelaza sa AP Kosovo i Metohija. Dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Vranju naložio je vršenje uviđaja i preduzimanje svih radnji na identifikaciji i pronalasku izvršioca.

- Dana 29.04.2026.godine dežurnom javnom tužiocuVišeg javnog tužilaštva u Vranju prijavljeno je da je oko 07.30 u s.Breznica, opština Bujanovac u blizini punkta administrativnog prelaza sa AP KiM, u jednoj od kladionica ušlo NN lice sa automatskom puškom i zatražilo od radnice određenu sumu novca. Kako nije dobilo navedeni iznos,lice je ispalilo više metaka prema aparatima za igre na sreću na koji način ih je oštetio. Dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Vranju naložio je vršenje uviđaja i preduzimanje radnji na otkrivanju izvršioca - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Ne propustiteHronikaPALA KRIMINALNA GRUPA U AKCIJI BORBE PROTIV KORUPCIJE: Oštetili budžet Srbije za 621 MILION dinara kroz fiktivne fakture, fantomske firme i utaju poreza
UKP hapšenje
HronikaLICE ZLA! OVO JE UHAPŠENI ZA UBISTVO STARCA NA NOVOM BEOGRADU: Posle zločina otišao u butik, presvukao se i pretukao radnika (foto, video)
Novi Beograd ubistvo
Hronika"UBEĐUJU GA DA SAM MU JA UBIO OCA, JEL MOŽETE DA MISLITE?!" Marko Miljković progovorio o ubistvu vlasnika Pink taksija!
mm.jpg
Hronika"BRAĆA SU MRTVA I TAJNU SU ODNELI U GROB, MADA SE PRIČA..." Komšije progovorile o zločinu kod Sombora, Siniša i Radovan neće biti zajedno sahranjeni!
Sombor (6) copy.jpg