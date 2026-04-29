Milisav Blagojević (67) iz lozničkog sela Pomijača, koga su meštani od milja zvali Mile, stradao je u teškoj saobraćajnoj nesreći u Tekerišu kod Loznice.

Nesreća se dogodila sinoć, kada je, iz za sada neutvrđenih razloga, automobil kojim je upravljao sleteo sa puta i završio na krovu. Fotografije sa mesta udesa, koje su se ubrzo pojavile na društvenim mrežama, svedoče o stravičnoj jačini udarca.

Nastradali Milisav Blagojević Foto: Društvene Mreže

- Vozilo je potpuno smrskano. Kao da je pao sa neba i slupao se do neprepoznatljivosti - kaže izvor i dodaje:

- Auto je bio neprepoznatljiv, sav izgužvan, na krovu... odmah smo znali da nema šanse da je neko preživeo.

Vest o pogibiji Milisava Blagojevića brzo se proširila, a porodica, prijatelji i poznanici ostali su u šoku.

- Ne možemo da verujemo da ga više nema. Mile je bio divan i pošten čovek, uvek spreman da pomogne. Radio je i živeo u Švajcarskoj, u Srbiju je došao zbog sahrane rođaka i sam nastradao - kaže jedan od njegovih prijatelja za Kurir.

Uzrok nesreće za sada nije zvanično potvrđen, a istraga je u toku.