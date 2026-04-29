PONOVO OTVARAJU ISTRAGU POGIBIJE NOVOSAĐANKE U BUDVI: Porodica ne odustaje od istine o smrti tinejdžerke tokom parasejlinga!
Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru ponovo će pokrenuti istragu o tragediji u kojoj je prošle godine u Budvi, tokom parasejlinga, poginula Novosađanka Tijana Radonjić (19). Kako prenosi crnogorski Dan, nova istraga pokrenuta je pošto je Više državno tužilaštvo u Podgorici ukinulo rešenje kotorskog tužilaštva koje je odbacilo krivičnu prijavu.
Na odluku o odbacivanju krivične prijave žalbu je uložio advokat porodice Novosađanke koja je tragično izgubila život, a Više tužilaštvo je usvojilo.
- Osnovno javno tužilaštvo je odbilo krivičnu prijavu, s toga smo se obratili Višem javnom tužilaštvu i poslali pritužbu. Nabrojali smo sve razloge zbog kojih smatramo da dvojica muškaraca koji su upravljali gliserom u trenutku nesreće moraju biti procesuirani. Sada čekamo njihov odgovor - rekao je ranije advokat Mirko Bogićević za Kurir navodeći da porodica želi istinu.
Kako je naveo, skiperi za sada nisu osumnjičeni, i prema mišljenju nadležnih organa ne smatraju se odgovornim za tragediju niti neispravno postupanje koje je dovelo do smrti Tijane Radonjić.
- Oni su nakon nesreće saslušani u svojstvu građana. Policija ih nije privela, nisu osumnjičeni, nisu čak ni saslušani u svojstvu svedoka - naveo je on i istakao da očekuju makar preuzimanje odgovornosti za nemar koji dokazi, kako kaže, jasno pokazuju, odnosno za to što prvih pet minuta nisu ni primetili da nesrećne devojke nema, da je pala u vodu, kao i za to što je neposredno pre smrti vikala i dozivala ih tražeći pomoć.
Podsetimo, Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru ranije je utvrdilo da nema osnova sumnje da je iko počinio krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti, ali je ta odluka sada ukinuta i po odluci Višeg državnog tužilaštva ocenjeno je da je takva odluka nejasna i nije zasnovana na potpuno utvrđenim činjenicama.
- Više državno tužilaštvo u Podgorici je, postupajući po pritužbi advokata, punomoćnika oštećene porodice pokojne T.R. na rešenje o odbacivanju krivične prijave Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru protiv M.K., K.M. i I.K. zbog krivičnog dela teška dela protiv opšte sigurnosti u vezi krivičnog dela izazivanje opšte sigurnosti, ocenilo da je predmetno rešenje nejasno i zasnovano na nepotpuno i pogrešno utvrđenom činjeničnom stanju, zbog čega je predmet vraćen Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru radi preduzimanja svih neophodnih mera i radnji u cilju potpunog i pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja i donošenja pravilne i zakonite odluke - odgovorili su Danu iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici.
Inače, u obrazloženju kotorskog tužilaštva o odbacivanju krivične prijave navodilo se da ne postoji osnovana sumnja da je bilo ko od organizatora i posade odgovoran za teško delo protiv opšte opasnosti ili bilo koje drugo krivično delo koje je dovelo do tragedije.
Tijana R. iz Novog Sada, podsetimo, nastradala je 28. maja prošle godine, oko 11 sati kada je prema nezvaničnim informacijama prihvatila promotivnu vožnju parasejlingom na Budvanskoj rivijeri u organizaciji firme "Jet Sky Budva".
Kobni let parasejlingom je počeo kod Slovenske plaže, a plovilo se potom udaljilo ka otvorenom moru, u pravcu plaže Mogren.
Obdukcioni nalaz Kliničkog centra Crne Gore pokazao je da je smrt nastupila usled utopljenja i poremećaja disanja zbog udisanja krvi iz rascepa pluća. Povrede su, kako se navodi, nastale usled pada sa visine i udara o morsku površinu.
Ubrzo posle tragedije, na društvenim mrežama objavljen je jeziv snimak, na kom se vidi kako je Tijana u jednom momentu počela da maše i viče. Nakon toga, prema snimku, pokušala je da se podigne iz sedišta, otkopčala je prsluk i zaštitni pojas i pala u more sa visine koja je procenjena na između 50 i 70 metara. Takođe, na društvenim mrežama pojavio se i snimak razgovora skipera tokom nesreće. Jedan od njim, navodno srpski državljanin primetio je da je sedište na padobranu prazno. Počeo je da viče i psuje na engleskom a nakon toga je navodno kolegi rekao: "Nema devojke, jao! Kada je pala?! Glupa reklama!".
- Ne znam - odgovorio je drugi skiper, inače turski državljanin.
- Kako je ovo moguće?- govorio je srpski državljanin.
Kasnije se čuje kako Srbin nekome, koga oslovljava sa Nemanja, objašnjava da ne zna ko je devojka koju su vozili, ali da "nje nema".
- Brate, pala je devojka iz vazduha, je l živa uopšte?! Ne znam ko je riba, brate, samo je na padobranu nema, brate!
Potom komentarišu da li je nesrećna djevojka uopšte živa.
- Živa je - rekao je turski državljanin na engleskom, a Srbin nekome ponavlja:
- Brate, pala je devojka sa padobrana, brate, ne znam ni da li je živa!
Oni su zatim krenuli da se pitaju da li je neko već pokupio djevojku iz mora.
