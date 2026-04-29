PET TEŠKIH PREKRŠAJA U NEKOLIKO DANA! Vozači masovno ulaze u suprotan smer: MUP upozorava na opasnu vožnju KOJA MOŽE DA UBIJE!
Ministarstvo unutrašnjih poslova ukazuje na porast broja slučajeva nepropisne vožnje kolovoznom trakom namenjenom za kretanje vozila iz suprotnog smera, što predstavlja jedan od najtežih saobraćajnih prekršaja.
U poslednje dve nedelje, pripadnici Uprave saobraćajne policije, u saradnji sa Upravom saobraćajne policije Policijske uprave za grad Beograd i odeljenjima saobraćajne policije policijskih uprava u Valjevu, Novom Sadu i Požarevcu, rasvetlili su pet ovakvih slučajeva.
Od toga, dva su zabeležena na auto-putu u Novom Sadu i Ljigu, dva na moto-putu u Beogradu i Požarevcu, dok se jedan slučaj dogodio u Bulevaru vojvode Mišića u Beogradu.
Protiv učinilaca ovih prekršaja podnete su odgovarajuće prekršajne prijave.
Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve vozače da pokažu maksimalnu odgovornost i opreznost u saobraćaju, imajući u vidu da ovakvo ponašanje direktno ugrožava živote svih učesnika u saobraćaju i može dovesti do najtežih posledica.
Istovremeno, zahvaljujemo se građanima koji svojim prijavama nadležnoj jedinici policije, kao i objavama na društvenim mrežama, doprinose otkrivanju i sankcionisanju ovakvih prekršaja i time daju značajan doprinos unapređenju bezbednosti saobraćaja.
Podsećamo da je prilikom objavljivanja ovakvih sadržaja neophodno voditi računa o tačnosti informacija, te apelujemo da se ne dele snimci koji su nastali ranije ili nisu zabeleženi na teritoriji Republike Srbije, kako bi se izbeglo širenje dezinformacija i nepotrebno uznemiravanje javnosti.
