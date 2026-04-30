STARCU ČEKIĆEM SMRSKAO GLAVU, REBRA I ŠAKU: Saslušan osumnjičeni za ubistvo na Novom Beogradu, ovo je motiv zločina!
U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Lazar Č. (22) zbog postojanja osnova sumnje da je 28. aprila 2026. godine pri izvršenju krivičnog dela razbojništva, lišio života oštećenog M.K. (89).
- Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu - saopšteno je iz tužilaštva.
Nakon saslušanja, tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da Lazaru Č. odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i jer je za krivično delo koje mu se stavlja na teretpropisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.
Naredbom o sprovođenju istrage, osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo.
- Postoje osnovi sumnje da je Lazar Č. 28. aprila oko 12 časova, najpre uočio oštećenog kako svojim putničkim motornim vozilom prilazi garaži, a potom izlazi iz vozila da otključava garažu, nakon čega se vratio u vozilo i dok se uparkiravao osumnjičeni je prišao oštećenom koji je izlazio iz vozila - navedeno je u sapštenju VJT u Beogradu i dodato:
- Upotrebom sile osumnjičeni je oštećenom oduzeo vozilo u nameri da pribavi protivpravnu imovinsku korist, tako što mu je čekićem zadao više udaraca u predelu glave, rebara i šake, usled čega je oštećeni zadobio povrede od kojih je preminuo.
Osumnjičeni se nakon toga vozilom oštećenog udaljio sa lica mesta.
