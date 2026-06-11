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Samo što zaboravljaju da dodaju „najbogatijih i najprivilegovanijih“, zapravo ništa drugo do ideološki potomci kožnomantilaša iz Ozne, željnih osvete i premlaćivanja neistomišljenika.

Primer premlaćivanja i ponižavanja novinara Frankfurtskih vesti Zorana Vicelarevića, samo zato što je postavio najnormalnije pitanje učesnicima na tribini Proglasa u Frankfurtu, najbolje dokazuje šta može da očekuje svaki protivnik tih krvopija. Nije li lustracija jedino što su nam do sada revolucionari ponudili kao program? Dakle, ne izgradnja infrastrukture, ne bolji standard, ne bolje obrazovanje, moderne škole, moderne bolnice, naučni centri, ne veće plate, već isključivo lustraciju.

Poenta je eliminisati protivnika, poniziti ga, obeščastiti ga i zabraniti mu da postoji. Kada sve ovo rade dok su opozicija, možete samo da zamislite šta će raditi onog momenta kada se dokopaju vlasti.

Svakako su sledbenici blokaderske opcije na društvenim mrežama dok je revolucionarni zanos trajao pretili šišanjem do glave, premlaćivanjem na ulici, javnim ponižavanjem, spaljivanjem prostorija, hapšenjima... Naravno, sve to na društvenim mrežama deluje bezazleno, ponekad i komično, ali to vrlo lako može da postane realnost, jer radi se o potpuno ludim ljudima. Pre svega ideološki zatrovanim, punim mržnje i besa, ljudima nesrećnim što su čitav svoj život neshvaćeni u tradicionalnom društvu kakvo je srpsko i koji jedva čekaju da se takvom društvu osvete.

To su ljudi puni kompleksa i nabeđenosti da su oni neke veličine, te da su samo oni bogom dani da nam ukažu šta je ispravno u životu i kako bi trebalo da živimo. Pretežno su svi krajnje antisrpski nastrojeni, da ne kažem prohrvatski ili najblaže projugoslovenski, ali iz dna duše preziru pominjanje srpstva, Srpskepravoslavne crkve, srpske istorije i bilo čega što krasi i veliča srpski narod i Srbiju kao državu. Zato je svako pitanje upućeno prema njima koje nije u ravni njihovog ideološkog razmišljanja, čak i kada se postavlja na jedan krajnje uljudan i pristojan način kao što je to učinio novinar Vicelarević, po njihovom shvatanju zapravo provokacija, jer ko to sme da pomisli bilo šta drugačije u odnosu na ono što su oni zacrtali da je ispravno.

Preziru srpski nacionalizam, ali za hrvatski će uvek imati opravdanje. Preziru Ravnogorski pokret i Dražu Mihailovića, pa kako bi opravdali ustaške zločine uredno će izjednačavati ustaški pokret s Ravnogorskim pokretom, bez obzira na činjenicu da je Draža Mihailović posthumno dobio odlikovanje od Trumana kao prvi antifašistički borac na prostorima porobljene Evrope i što ga je tokom rata odlikovao Šarl de Gol francuskim ratnim krstom.