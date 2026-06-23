Slušaj vest

Stva­ri ne sto­je ta­ko eg­za­k­t­no s di­plo­mat­skim spo­ra­zu­mi­ma ko­ji se če­sto „ma­lo“ pri­me­nju­ju, a „ma­lo“ ne pri­me­nju­ju, već s ob­zi­rom na to ka­ko od­go­va­ra ne­koj od stra­na u ova­kvim spo­ra­zu­mi­ma. Sve što se de­ša­va u su­ko­bu Ame­ri­ke i Izrae­la sa Ira­nom od po­če­t­ka go­di­ne upra­vo po­ka­zu­je svu re­la­ti­v­nost di­plo­mat­skih spo­ra­zu­ma i do­go­vo­ra, jer smo na­j­pre ima­li pro­gla­ša­va­nje kra­ja ra­ta od stra­ne Tra­m­pa i nje­go­vih mi­ni­sta­ra na sva­ke dve ne­de­lje, pa on­da pre­t­nje još ja­čim uda­ri­ma na Iran, pa on­da jed­no kr­h­ko pri­mi­r­je to­kom kog su svi pu­ca­li ka­da im je od­go­va­ra­lo, da bi sa­da do­šli do me­mo­ran­du­ma o ra­zu­me­va­nju iz­me­đu Sje­di­nje­nih Dr­ža­va i Ira­na ko­ji je, pa­ra­do­k­sal­no, pot­pi­san on­la­jn.

Tra­mp je ra­spet iz­me­đu po­tre­be da ame­ri­č­ki gra­đa­ni ne ose­te ce­nu ovo­ga ra­ta, ko­ji je po­sku­peo ene­r­gen­te i pod­sta­kao in­fla­ci­ju i sa­mo Pen­ta­go­nu po­jeo 40 mi­li­ja­r­di do­la­ra uni­šte­ne ili ispa­lje­ne vo­j­ne opre­me i oru­ž­ja, i po­tre­be da de­lu­je kao li­der vo­j­ne su­pe­r­si­le ko­ji ipak zna šta ra­di i ko­ji ne mo­že do­zvo­li­ti da mu dru­gi u klju­č­nim re­gio­ni­ma odre­đu­ju re­ži­me plo­vi­d­be, a ti­me i sve­t­ske tr­go­vi­ne, kao što Ira­n­ci ra­de od po­če­t­ka ovo­ga ra­ta ko­ri­ste­ći in­te­li­gen­t­no geo­gra­fi­ju kao na­ju­bo­ji­ti­je oru­ž­je. Ira­n­ci su s dru­ge stra­ne ra­spe­ti iz­me­đu po­tre­be da oču­va­ju unu­tra­šnji red i pod­no­šlji­ve uslo­ve ži­vo­ta za sta­nov­ni­štvo, što bi bio te­žak za­da­tak u slu­ča­ju pot­pu­nog fron­tal­nog ra­ta sa Ame­ri­kom i po­tre­be da u asi­me­tri­č­nom ra­tu s ja­čim pro­ti­v­ni­kom po­ka­žu sna­gu ka­ko bi je va­lo­ri­zo­va­li za di­plo­mat­skim sto­lom. Izrael je ra­spet iz­me­đu po­tre­be da ne do­pu­sti Ira­nu ra­zvoj nu­klear­nog oru­ž­ja, va­zdu­šno-ra­ke­t­ne do­mi­na­ci­je u re­gio­nu i ne­go­va­nje pro­k­si­ja po­put Hez­bo­la­ha i Ha­ma­sa, i po­tre­be da bu­de koo­pe­ra­ti­van sa­ve­znik Ame­ri­ke ko­ja od nje­ga mo­že u svr­hu ši­reg mi­ra na Blis­kom isto­ku tra­ži­ti i ne­pri­jat­ne stva­ri po na­cio­nal­nu bez­bed­nost.

Ka­da se sve pret­hod­ne „ra­spe­tos­ti“ zbro­je, do­la­zi­mo do po­me­nu­tog Me­mo­ran­du­ma o ra­zu­me­va­nju (MoU) baš ta­kvog ka­kav je ele­k­tro­n­ski pot­pi­san pro­šlog če­tvr­t­ka. U svih nje­go­vih 14 ta­ča­ka su te­ške stra­te­ške iznu­di­ce ko­je su de­fi­ni­sa­ne ta­ko da ni­ko ne izgu­bi obraz, te da svi 60 da­na, ko­li­ko je rok va­že­nja ovog me­mo­ran­du­ma, za­sta­nu i ra­z­mi­sle šta i ka­ko da­lje, da se ne upa­li bu­kval­no či­tav Blis­ki istok, za šta su na­j­zai­n­te­re­so­va­ni­je tzv. za­li­v­ske dr­ža­ve, od ko­jih je Ka­tar, uz da­le­ki Pa­ki­stan, me­di­ja­tor ovog me­mo­ran­du­ma. Na­rav­no da ni­ko ne­će za­sta­ti na­kon ovo­ga me­mo­ran­du­ma i da će sva­ko na­sta­vi­ti da ra­di svoj po­sao - od Izrae­la u Li­ba­nu, Ira­na u po­d­ze­m­nim pos­tro­je­nji­ma i Ame­ri­ke u nje­noj to­plo-hla­d­noj igri i s pri­ja­te­lji­ma i s ne­pri­ja­te­lji­ma, te će su­d­bi­na ovog me­mor­na­du­ma bi­ti ve­ro­vat­no baš kao i su­d­bi­na „pri­mi­r­ja“ iz­me­đu stra­na ko­je je „ma­lo“ va­ži­lo, a „ma­lo“ ni­je.