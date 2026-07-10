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Ali u ovom slučaju oni ćute. Razlog je prost, i odvratan: stariji građani Srbije mahom, veruje se, glasaju za Aleksandra Vučića, te za njih, kao takve, ne važe nikakvi zakoni i zaštite. Oni su, poruka je tog ćutanja, zaslužili svaku uvredu.

A trebalo bi im i uzeti pravo glasa...

Ovo, da se u Srbiji ograniči pravo glasa samo na one koji glasaju protiv Vučića, čulo se iz opozicionih redova i do sada. I nije bio vic, već ozbiljan predlog. Pravdan je navodnom činjenicom da neobrazovane mase ne znaju šta je za njih dobro i da zato glasaju za aktuelnu vlast, pa ih zato na pravi put treba izvesti vodeći ih za uši.U osnovi, takvo je rasuđivanje - nedemokratsko i anticivilizacijsko - izraz duboke frustracije višestrukim uzastopnim porazima na izborima, i svesti o sopstvenoj nemoći da se učestvuje u ravnopravnoj političkoj utakmici. Nešto kao kad autsajder pre ulaska u ring traži da se njegovom protivniku veže jedna ruka.

Ali vređanjem starijih građana Srbije, pozivima na njihovo fizičko istrebljenje i pretnjama da će im se „pišati po grobovima“ otišlo se korak dalje. I to korak kojim je pređena crvena linija dopustivog u normalnom društvu.

Pravilo je, bezbroj puta potvrđeno u istoriji, da se grupa ili zajednica izložena organizovanoj kampanji bestijalnih uvreda kad-tad posle toga nađe i na meti fizičkog nasilja. Ovo što sada rade blokaderi i pojedini stranački aktivisti na društvenim mrežama kreira atmosferu u kojoj će direktni atak na starije biti društveno prihvatljiv.

Nećemo dokazivati opštepoznatu i potvrđenu činjenicu da među pristalicama Aleksandra Vučića ima građana Srbije iz svih starosnih grupa, kao što je to uostalom slučaj i s većinom opozicionih stranaka.

Nećemo, naravno, trošiti reči na dokazivanje da su stariji od 65 godina ravnopravni članovi ovog društva, da su jednako vredni u svakom pogledu i jednako zainteresovani za budućnost društva.

Nećemo trošiti reči, ni vreme čitalaca, na postavljanje pitanja: zbog čega se prvaci opozicije koji pretenduju na ozbiljnost ne ograde od ove prljave kampanje. Znamo odgovor: sve što je iz njihove perspektive „protiv Vučića“ oni smatraju korisnim za sebe, ma koliko to bilo i protiv Srbije.

Ali ne možemo da ne ukažemo na plitkoumnost logike kojom se samo na osnovu godina procenjuje nečija politička podobnost a životno doba proglašava jedinim - i to vrlo pouzdanim - kriterijumom za vođenje državnih poslova.

Uverenje da su stariji građani nesposobni za donošenje ispravnih odluka samo zato što imaju više od 65 godina samo je druga strana novčića čije lice krasi ubeđenost da je to što je neko student garancija njegove sposobnosti da politički preobrazi zemlju.

A videli smo kako ta sposobnost i taj preobražaj izgledaju u praksi...