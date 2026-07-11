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Tako je i s rodno osetljivim jezikom. Jedni ga predstavljaju kao pitanje civilizacijskog napretka, drugi kao napad na srpski jezik, tradiciju i zdrav razum. A istina je, kao i obično, mnogo složenija i traži manje galame, a više odgovornosti, ali i sabornosti, pa i ponosa.

Na pitanje da li rodno osetljiv jezik doprinosi ravnopravnosti ili predstavlja nepotrebno nametanje promena u srpskom jeziku, ne bih odgovorio ni parolom ni podsmehom. Jezik je živa stvar. Ali jezik istovremeno mora da ostane prirodan, razumljiv i u skladu sa svojim pravilima i duhom. Zato nam o ovoj temi ne treba ideološka tuča, već smiren, stručan i društveno odgovoran razgovor, i naravno oslanjanje na institucije, od SANU, Matice Srpske, ali i one koju od decembra vodim.

Iz ugla ravnopravnosti, suština nije u tome da li će neko po svaku cenu upotrebiti jednu ili drugu reč. Suština je da žene, muškarci i sve osobe u javnom prostoru budu predstavljeni dostojanstveno, ravnopravno i bez stereotipa. Vidljivost u jeziku nije čarobno rešenje za neravnopravnost, ali nije ni nevažna.

Problem nastaje kada se ova tema koristi za političko nadgornjavanje. Tada jezik prestaje da bude sredstvo komunikacije, a postaje oružje. Umesto da pitamo kako da javni govor učinimo pristojnijim, ravnopravnijim i tačnijim, počinjemo da se nadmećemo ko je veći zaštitnik tradicije, a ko veći Evropljanin. U takvoj atmosferi niko ne sluša argumente. Svi samo čekaju priliku da protivnika proglase nazadnim, nametljivim, izdajnikom jezika ili neprijateljem napretka.

Kada govorimo o tome da li nekoga treba osloviti kao advokat ili advokatica, važna su dva principa. Prvi je da upotreba ženskog oblika za ženu koja obavlja određenu profesiju može doprineti njenoj vidljivosti u toj profesiji. Drugi je da treba poštovati i lični izbor osobe kada je izražen. Ravnopravnost ne znači da svima namećemo isti model izražavanja. Ravnopravnost znači da niko ne bude potisnut, omalovažen ili učinjen nevidljivim.

Isto važi i kada se ova tema povezuje sa Evropskom unijom. Rodno osetljiv i inkluzivan jezik jeste deo šire evropske kulture ljudskih prava, ravnopravnosti i borbe protiv diskriminacije. Ali ne treba pojednostavljivati stvari i govoriti da Evropa propisuje tačno koju reč u srpskom jeziku moramo da koristimo. Konkretna jezička rešenja moraju da se razvijaju u skladu s pravilima i osobenostima svakog jezika.

Povezivanje ove teme s pravima LGBT zajednice takođe traži pažnju i odgovornost. Rodno osetljiv jezik u našem zakonodavnom okviru pre svega se vezuje za ravnopravnost žena i muškaraca i borbu protiv rodnih stereotipa. Ali šire posmatrano, govorimo o istom principu: svaka osoba ima pravo da u javnom prostoru bude tretirana dostojanstveno i bez diskriminacije.

Zato je moj odgovor jednostavan: rodno osetljiv jezik može da doprinese ravnopravnosti ako se koristi razumno, prirodno i s jasnom svrhom, da poveća vidljivost, dostojanstvo i jednak tretman. On postaje problem tek kad se pretvori u ideološko nadmetanje, formalizam ili sredstvo za kažnjavanje ljudi, umesto u sredstvo za razvoj kulture poštovanja.

Potreban nam je normalan razgovor, sa svim značajnim društvenim akterima, uključujući i verske zajednice, a posebno našu Srpsku pravoslavnu crkvu. Jezik treba da ostane naš, živ i razumljiv. Ali i društvo treba da bude pravednije. Ta dva cilja nisu neprijatelji.

Pred kraj, ukoliko ste zbog naslova očekivali da se u tekstu bavim i konkretnim slučajem Zdravka Ponoša i neprimerenim, ponižavajućim jezikom kojim se opisuju novinarke i žena koje gostuju na TV Prva, ne bih se na to vraćao. Institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti je sve rekla, za početak, upozorila javnost i aktera ovog incidenta, a ukoliko se pokrene postupak, tj. podnese pritužba protiv gospodina Ponoša, imaćemo prilike da pišemo još.