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Kapiram da će nastupajući parlamentarni izbori biti još jedan u nizu referenduma na kojima će se potvrditi ispravnost njegove politike. No, baš kao neko ko je sito i rešeto prošao tolike godine uz njega osećam potrebu da mu uputim nekoliko iskrenih poruka u vezi s njegovim budućim državnim angažmanom.

Najpre, uvaženi prijatelju, u glavi moraš da prelomiš da narod, glasajući za listu koja te bude iznedrila za budućeg predsednika Vlade, najpre glasa za tebe kao ličnost. Legalitet, ali posebno legitimitet, imaće ta lista, no baš taj legitimitet ona će obezbediti zahvaljujući tvom imenu i prezimenu. Dajući podršku tebi, narod od tebe očekuje i da vladaš, a da bi vladao, moraš da razvlastiš - i to zaista koristim kao jedini adekvatan izraz - one za koje narod nikada nije glasao, a koji suštinski danas vode državu.

Sve te kojekakve poverenike, zaštitnike, imbecilne agencije, zapravo sve one institucije u kojima NVO sektor uhlebljuje kadrove i putem njih pravi mrežu da davi državu, jednostavno moraš da razvlastiš. Većina tih pijavica koje sede u tim izmišljenim institucijama je ništa drugo do čista strana agentura. Ingerencije moraju da se vrate Vladi, odnosno ministarstvima, jer Vlada je kroz tvoje ime i prezime i skupštinsku većinu dobila poverenje naroda da vlada. U suprotnom, ako to od samog starta ne učiniš, oni će učiniti sve da ti onemoguće da normalno rukovodiš državom do prve prilike kada će opet da ti podignu obojenu revoluciju.

Uostalom, pošto ne žele da nam otvore klastere u tim pregovorima sa EU, a to jeste jasna poruka čitavom našem narodu, kao i rukovodstvu, onda nema preterane potrebe ni da se trudimo i da ispunjavamo besmislene zahteve u vezi s radom državne uprave kako to Brisel traži, jer suštinski je takvo funkcionisanje ništa drugo do okupatorsko upravljanje našim sistemom. Posebno naglašavam da pod kontrolu mora da se stavi kompletan sistem bezbednosti i da više nikada ne doživimo da izjavite kako su dve trećine policije bile spremne da izdaju državu, kao što su to učinile 15. marta. Službe, vojska, policija, moraju da budu kao jedan u službi onog ko je dobio poverenje naroda, a to ste u ovom slučaju vi, predsedniče. Pravosuđe, posebno tužilačku organizaciju, morate da vratite pod kontrolu Vlade, jer tako je svuda u svetu.

Sudstvo mora da bude nezavisno i samostalno, ali ne može da bude nezavisno od sopstvene države, a zavisno od nekih drugih država. Tužilaštvo je nešto drugo i ono mora da bude pod kontrolom Vlade. Zapravo, poštovani Aleksandre, sve ovo kratko pisanije svodi se na to da morate da suzbijete paralelne državne sisteme, odnosno da ugušite državu u državu, jer vi ste dobili poverenje i niko drugi. Vreme je da vratite pravu demokratiju, a to je da državom vlada onaj za koga je narod glasao. Razumem obračun s bahatim sopstvenim funkcionerima, posebno na lokalnom nivou, jer oni kvare sliku onoga što ste uradili za sve ove godine.