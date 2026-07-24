Slušaj vest

A bivša tužiteljka Jasmina Paunović ne da je padu bila sklona, nego je pitanje kako se uopšte držala uspravno svih ovih godina.

Ako je neko verovao proteklih meseci žalopojkama blokaderske štampe zbog penzionisanja ove osobe, i tvrdnjama da je reč o političkom obračunu, sada mora da oseća kako mu rastu magareće uši. Jer posle sramnog nastupa u podkastu kod Dejana Lučića jasno je da Jasmina Paunović nije ni sposobna ni dostojna za obavljanje bilo koje složenije radnje - ni u oblasti pravosuđa, ni uopšte.

Dešavalo se odvajkada, i dešavaće se, da ljudi sklonjeni s položaja na kojem imaju vlast i moć krenu okolo i da opanjkavaju kolege koje su na vlasti ostale, a na čiji račun do juče nisu imali nikakve zamerke.

Uzalud je narod još odavno skovao poslovicu da ne treba pljuvati u bunar iz kojeg si pio vodu, ima u nekim ljudima ta karakterna slabost, trula daska koja pukne... Od gostovanja takvih likova, uostalom, žive takozvane opozicione televizije.

Ali i u tome mora da postoji neka mera, i većina je toga svesna. Manji deo, međutim, postane brzo predmet poruge. „Ajde, brate, otpevaj nam ti ono o Vučiću!“, podbadaju ga dokonjaci ispred seoske zadruge i nutkaju mlakim pivom, a nekadašnji ministar, visoki funkcioner stranke... ili tužiteljka, razglave vilice i počnu svoju pesmu, dok se narod valja od smeha i pljucka na njih ljuspice semenki.

Ne preterujemo kad podkast Dejana Lučića poredimo s pijanim naglabanjem ispred seoske radnje. Reč je o nekadašnjem (!) novinaru koji je pre više decenija zapolovio bespućima teorija zavere.

Čovek govori i piše da je Zemlja šuplja, i da u njenoj unutrašnjosti postoji ogroman, razvijen podzemni svet. Ispod Tibeta, „piramida“ u Visokom u Bosni i ispod Rtnja nalaze se ulazi u podzemne baze i gradove u kojima žive bića koja su u tehnološkom i duhovnom razvoju stotinama hiljada godina ispred nas. S takvom osobom doskorašnja tužiteljka (prolaze li državni službenici ovog profila neke testove inteligencije pri zapošljavanju?) Jasmina Paunović se lepo ispričala, i lepo razumela! Da je samo u pitanju obična glupost, ni po jada! Veruje žena da u bunarima žive mali zeleni ljudi, pa šta? Ali u razgovoru Paunovićke i Lučića nije bilo ni mrvice morala, elementarne pristojnosti, ljudskosti... Umesto toga, sat vremena je sa obe strane bljuvana mržnja!

Jasmina Paunović i Dejan Lučić koncentrisano su, onako kako samo takve osobe umeju, razrađivali tvrdnju da Aleksandar Vučić nije sin svog oca, a da Vučićeva deca - nisu njegova!

I sve u tom stilu...

Jedan komentator na mreži Iks napisao je: „Bože dragi, ko sve ne hoda na dve noge!“

Lučića čovek nekako i može da razume - takvi obično imaju nekakvu potvrdu od lekara, ili je lako nabave, ali za Jasminu Paunović internet kaže da „kao tužiteljka u penziji, redovno daje stručne analize za medije“ i da je visokorangirani kandidat na „studentskoj listi“. Kao takva je, valjda, obznanila do sada strogo čuvanu tačku iz blokaderskog programa - da će blokaderi, ako pobede, zatvoriti na neodređeno granice Srbije i da niko iz zemlje neće moći da izađe dok oni ne provere njegovu podobnost!

Elem, „stručna analitičarka“ i „ministarka pravde“ u najavi prikazala nam se u pravom svetlu.

Ako nekim čudom blokaderi pobede, ništa nam drugo ne preostaje nego da se kolektivno uputimo na Severni i Južni pol gde, prema Lučiću, postoje veliki otvori za ulazak u unutrašnji svet, i da poskačemo unutra!