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Da bi pojačao efekat, redakcijski kolegijum je u sportskoj rubrici narečenog časopisa za srpsku misao zapandrčio slike sa neke utakmice na Marakani - za koju sam još davnih dana predvideo da će uskoro postati glavno zakonodavno telo - na kojoj se vide baneri sa „snažnom porukom“, citiram: „Dok gostite nacistu u Beogradu, Srbi krvare na raspetom Kosovu“.

Po nekadašnjem principu bugarorusodupeuvlačenja koji je nalagao da kad u Moskvi pada kiša, svi u Sofiji ispootvaraju kišobrane iako u Sofiji peče zvezda, poseta Zelenskog Beogradu je teže pala poluzvaničnom cincarsko-kalburskom Kitaj Gorodu i rusodupeljubivom Beogradu nego zvaničnoj Moskvi.

Moskva se nije nešto naročito uznemirila - iako se malčice kao narogušila - zato što u Kremlju sede ljudi koji od komaraca ne prave magarce, koji stvari prihvataju onakvima kakve jesu i, što je najbitnije - što propagandne floskule koriste isključivo za zasenjivanje opštenarodne prostote, a ne za krojenje politike.

I to je uzgred jedan od glavnih razloga - ima ih još nekoliko - zbog kojih Rusija nije severna Srbija.

Možbiti da je stepen rezignacije neprebola i srušenosti njegovih lepih snova naveo Georgija Vukadinoviča da napiše nešto najtačnije što je ikada napisao, za šta ga pohvaljujemo, a znamo da pohvala karadušmanina (makar i bivšeg) vredi sto put više od pohvale istomišljenika.

Citiraću nekoliko Đoletovih misli velikih ljudi. „Vučićevi birači su načelno većinom ‘rusofili’, ali to je mlako i bledo, kao što je neiskreno i njihovo zalaganje za ‘očuvanje Kosova’, ili njihov ‘nacionalizam’. Oni su uglavnom poslušna armija poklonika lika i dela Aleksandra Vučića.“

Da li baš samo poklonika Aleksandra Vučića, ili mlakih i bledih rusofila i nacionalista ima i na drugim stranama, o tome ćemo, ako karakterologik dozvoli, popričati kasnije. Sada ćemo se pozabaviti Đoletovim analizama mlakosti i bledila - umalo, grešna mi duša, ne napisah mokraće i stolice - ovdašnjih rusofila i čuvara Kosova.

Đoletu je, kako rekoh, svaka bila ka vladičina. Ali nekako sužena, partikularistička. Kao i krle22, i Đole 22 je polovično u pravu. Tačno je zapazio bledilo i mlakost ovdašnje rusofilije i nedavanja Kosova, ali je propustio da zapazi da su sva srbska politička uverenja - svih vremena i svih boja - bila (i ostala) podjednako mlaka i bleda, a da svoje bledilo i mlakost zabašuruju verbalnom pirotehnikom i arlaukanjem.