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Kant - koji je fakat težak za čitanje - potpuno je suvišan u Srbiji, u kojoj manje-više svi misle da znaju apsolutno sve, od kojih (manje-više svih) malo ko (ako iko) zna šta čini, što sve skupa čini da se manje-više svi nadaju manje-više nemogućim stvarima, dočim one moguće ne jebu dva odsto.

U tom smislu je moja kuhinjsko-filozofska neznatnost u jednom trenutku svog dijalektičkog razvoja dokonala da Aleksandar Vučić nije došao na vlast 2012. nego 12. 3. 2003. Tog je dana - a znate šta se dogodilo tog dana - za veoma dug period (možda i zauvek) zaustavljen kratkotrajni pokušaj da se država Srbija uredi i utemelji na principima političke filozofije i filozofije prava, a u opticaj je vraćena Garašanin-Moljević-Ćosić-Milošević-Koštuničina politika zasnovana na Vidovdanu, klerikalizmu, zavetnim zapjevanjima starca Milije, Tešana Podrugovića i ostalih divnih stvorenja iz srpske mitologije.

Za razliku od Vučića - koji me nije izneverio jer em od njega ništa nisam očekivao em je radio tačno onako kako je govorio da će raditi - Koštunica i (sekundarno) Tadić su izneverili moja očekivanja zato što nisu radili onako kako se na samom početku devedesetih opozicija serbska bila dogovorila da će raditi, što će reći: demontirati Miloševićev paravojni improvizorijum, ukiniti politički sistem burazerskog pluralizma i formirati državu kojom će vladati ustav i zakoni, a ne warlordi, kriminalci i zgubidani.

Kao što sam hiljadama puta ovde pisao, kad se Koštunica preko Đinđićevog leša uspentrao na vlast, momentalno je vratio Srbiju na Miloševićeva podešavanja - šatro s ljudskim likom - što je faktički adio još od ponoći petog oktobra, ali je to, kad je poslednja prepreka bila uklonjena, mogao raditi u „punom kapacitetu“.

Kad su ove stvari u pitanju, uporan sam kao Srbin koji je zapeo da ode na more, ali mi je već i dozlogrdilo da kao onaj Rotopalankin papagaj na tri slova ponavljam da je kritika Vučića kasnila celih osam godina, plus dodatne dve godine dok Vlasi nisu dokonali da su se zajebali u računu.

Valjalo je ne samo kritikovati Koštuničine klerikalno-ljotićevske manevre i muljavine, nego aktivno, svim demokratskim sredstvima - a ako zatreba i nasilnim - suprotstaviti se njegovim legalističkim bezakonjima, paljevinama i sarmojedskim halucinacijama.